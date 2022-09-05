На горячие линии Минреинтеграции поступают обращения от внутренних переселенцев из Крыма по поводу того, могут ли они рассчитывать на денежную помощь от государства. Все, кто принадлежит к категории ВПЛ, прибывших с временно оккупированных территорий, могут рассчитывать на выплаты.

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Условия получения помощи

По информации от Минреинтеграции, денежную помощь от государства имеют право люди, выехавшие:

с временно оккупированных территорий Украины (в частности, АР Крым и Севастополь);

из территориальных общин, находящихся в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся в окружении (блокаде).

Кроме того, ее получат и те, чье жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения из-за вооруженной агрессии россии и подавших до 20 мая 2022 года заявку на возмещение соответствующих потерь.

Обратите внимание! Если у вас возникают вопросы выплат или проблемы с ними, обращайтесь в Минреинтеграцию. Ссылки на номера здесь.

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Новый механизм получения субсидий и льгот

Министерство социальной политики предлагает назначать субсидии и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг через Пенсионный фонд Украины.

Это касается прежде всего переселенцев. Такие действия по начислению разработаны из-за того, что на оккупированных территориях были уничтожены реестры, чтобы не подвергать опасности льготников, среди которых много ветеранов АТО/ООС.

За новым алгоритмом получения льгот и субсидий, внутренне перемещенные лица должны обратиться за субсидией в ЦНАП на новом месте жительства. После этого заявка попадает в Пенсионный фонд.

К слову, внутренне перемещенные лица, покинувшие свои места жительства в результате войны, могут рассчитывать на помощь от государства. Речь идет о 2 – 3 тысячах гривен ежемесячно. Размер выплат будет зависеть от возраста человека.

2 тысячи гривен на каждое другое лицо старше 18 лет,

3 тысячи гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью.

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