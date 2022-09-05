На гарячі лінії Мінреінтеграції надходять звернення від внутрішніх переселенців з Криму щодо того, чи можуть вони розраховувати на грошову допомогу від держави. Відтак, усі, хто належить до категорії ВПО, що прибули з тимчасово окупованих територій, можуть розраховувати на виплати.
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Умови отримання допомоги
За інформацією від Мінреінтеграції, грошову допомогу від держави мають право люди, які перемістилися:
- з тимчасово окупованих територій України (зокрема, АР Крим та місто Севастополь);
- з територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в оточенні (блокуванні).
Крім того, її отримають й ті, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження через збройну агресію росії і які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат.
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Новий механізм отримання субсидій та пільг
Міністерство соціальної політики пропонує призначати субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг через Пенсійний фонд України.
- Це стосуватиметься насамперед переселенців. Такі дії щодо нарахування розроблені через те, що на окупованих територіях були знищені реєстри, щоб не наражати на небезпеку пільговиків, серед яких багато ветеранів АТО/ООС.
- За новим алгоритмом отримання пільг та субсидій, внутрішньо переміщені особи повинні звернутися по субсидію до ЦНАП на новому місці проживання. Після цього, заявка потрапляє у Пенсійний фонд.
До слова, внутрішньо переміщені особи, що залишили свої місця проживання через війну, можуть розраховувати на допомогу від держави. Мовиться про 2 – 3 тисячі гривень щомісяця. Розмір виплат залежатиме від віку людини.
- 2 тисяч гривень на кожну іншу особу старше 18 років,
- 3 тисяч гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю.