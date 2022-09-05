На гарячі лінії Мінреінтеграції надходять звернення від внутрішніх переселенців з Криму щодо того, чи можуть вони розраховувати на грошову допомогу від держави. Відтак, усі, хто належить до категорії ВПО, що прибули з тимчасово окупованих територій, можуть розраховувати на виплати.

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Умови отримання допомоги

За інформацією від Мінреінтеграції, грошову допомогу від держави мають право люди, які перемістилися:

з тимчасово окупованих територій України (зокрема, АР Крим та місто Севастополь);

з територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в оточенні (блокуванні).

Крім того, її отримають й ті, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження через збройну агресію росії і які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат.

Зверніть увагу! Якщо у вас виникають питання щодо виплат або проблеми з ними, звертайтесь до Мінреінтеграції. Посилання на номери тут.

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Новий механізм отримання субсидій та пільг

Міністерство соціальної політики пропонує призначати субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг через Пенсійний фонд України.

Це стосуватиметься насамперед переселенців. Такі дії щодо нарахування розроблені через те, що на окупованих територіях були знищені реєстри, щоб не наражати на небезпеку пільговиків, серед яких багато ветеранів АТО/ООС.

За новим алгоритмом отримання пільг та субсидій, внутрішньо переміщені особи повинні звернутися по субсидію до ЦНАП на новому місці проживання. Після цього, заявка потрапляє у Пенсійний фонд.

До слова, внутрішньо переміщені особи, що залишили свої місця проживання через війну, можуть розраховувати на допомогу від держави. Мовиться про 2 – 3 тисячі гривень щомісяця. Розмір виплат залежатиме від віку людини.

2 тисяч гривень на кожну іншу особу старше 18 років,

3 тисяч гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю.

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