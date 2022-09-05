На гарячі лінії Мінреінтеграції надходять звернення від внутрішніх переселенців з Криму щодо того, чи можуть вони розраховувати на грошову допомогу від держави. Відтак, усі, хто належить до категорії ВПО, що прибули з тимчасово окупованих територій, можуть розраховувати на виплати.

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Умови отримання допомоги

За інформацією від Мінреінтеграції, грошову допомогу від держави мають право люди, які перемістилися:

  • з тимчасово окупованих територій України (зокрема, АР Крим та місто Севастополь);
  • з територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в оточенні (блокуванні).

Крім того, її отримають й ті, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження через збройну агресію росії і які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат.

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Новий механізм отримання субсидій та пільг

Міністерство соціальної політики пропонує призначати субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг через Пенсійний фонд України.

До слова, внутрішньо переміщені особи, що залишили свої місця проживання через війну, можуть розраховувати на допомогу від держави. Мовиться про 2 – 3 тисячі гривень щомісяця. Розмір виплат залежатиме від віку людини.

  • 2 тисяч гривень на кожну іншу особу старше 18 років,
  • 3 тисяч гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю.