Какой будет ситуация в конце апреля?

В то же время банки предлагают краткосрочные акционные предложения, по которым максимальная ставка достигает 16 – 16,5% годовых. Детали эксклюзивно для 24 Канала объяснил директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев.

Смотрите также Цены для украинцев могут вырасти еще больше: глава НБУ озвучил неутешительный прогноз

Наибольший спрос и в дальнейшем будет приходиться на депозиты сроком на 6 – 9 месяцев и 1 год, ведь именно они дают лучшую доходность.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Для большинства вкладчиков это оптимальный вариант, который сочетает приемлемый срок размещения средств и хороший уровень доходности.

В то же время до конца апреля депозитный рынок, вероятно, будет находиться в режиме ожидания изменений. Уже в четверг, 30 апреля, состоится заседание монетарного комитета Нацбанка, решение которого повлияет на стоимость гривневых ресурсов, кредитную политику банков, а также условия по вкладам.

Прогнозы пока разнятся – регулятор может как оставить учетную ставку на уровне 15%, так и повысить ее до 15,5% или даже 16%. Это будет зависеть от темпов инфляции, объемов международной финансовой помощи в этом году и ситуации с безопасностью в стране.

Банкир отметил, что на фоне роста потребительских цен уже образовалась "воронка" между стоимостью денег и их реальной покупательной способностью. "То есть экономика по сути будет побуждать Нацбанк к коррекции учетной ставки", – считает эксперт.

Остаются ли депозиты популярными?

В целом депозиты остаются одним из самых популярных способов сбережений. В течение января – марта спрос на гривневые инструменты был стабильным.

Например, по данным Нацбанка, только в феврале объем срочных депозитов населения вырос на 5 миллиардов гривен, а в марте положительная динамика сохранилась.

Кроме того, развитие депозитного рынка важно для финансовой стабильности: чем больше средств граждане размещают в банках, тем меньше давление на валютный рынок, ведь высокая доходность снижает интерес к покупке валюты.