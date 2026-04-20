Якою буде ситуація в кінці квітня?
Водночас банки пропонують короткострокові акційні пропозиції, за якими максимальна ставка сягає 16 – 16,5% річних. Деталі ексклюзивно для 24 Каналу пояснив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв.
Дивіться також Ціни для українців можуть зрости ще більше: голова НБУ озвучив невтішний прогноз
Найбільший попит і надалі припадатиме на депозити строком на 6 – 9 місяців та 1 рік, адже саме вони дають найкращу дохідність.
Для більшості вкладників це оптимальний варіант, який поєднує прийнятний термін розміщення коштів і хороший рівень прибутковості.
Водночас до кінця квітня депозитний ринок, ймовірно, перебуватиме в режимі очікування змін. Уже в четвер, 30 квітня, відбудеться засідання монетарного комітету Нацбанку, рішення якого вплине на вартість гривневих ресурсів, кредитну політику банків, а також умови за вкладами.
Прогнози наразі різняться – регулятор може як залишити облікову ставку на рівні 15%, так і підвищити її до 15,5% або навіть 16%. Це залежатиме від темпів інфляції, обсягів міжнародної фінансової допомоги цьогоріч і безпекової ситуації в країні.
Банкір наголосив, що на тлі зростання споживчих цін уже утворилася "вирва" між вартістю грошей та їхньою реальною купівельною здатністю. "Тобто економіка по суті спонукатиме Нацбанк до корекції облікової ставки", – вважає експерт.
Чи залишаються депозити популярними?
Загалом депозити залишаються одним із найпопулярніших способів заощаджень. Упродовж січня – березня попит на гривневі інструменти був стабільним.
Наприклад, за даними Нацбанку, лише в лютому обсяг строкових депозитів населення зріс на 5 мільярдів гривень, а в березні позитивна динаміка збереглася.
Окрім того, розвиток депозитного ринку важливий для фінансової стабільності: що більше коштів громадяни розміщують у банках, то меншим є тиск на валютний ринок, адже висока дохідність знижує інтерес до купівлі валюти.
На початку 2026 року Нацбанк розпочав цикл пом'якшення процентної політики, знизивши до 15% облікову ставку.
Однак уже на наступному засіданні регулятор вдався до "консервативного кроку" – залишив її на поточному рівні.