Якою буде ситуація в кінці квітня?

Водночас банки пропонують короткострокові акційні пропозиції, за якими максимальна ставка сягає 16 – 16,5% річних. Деталі ексклюзивно для 24 Каналу пояснив директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв.

Найбільший попит і надалі припадатиме на депозити строком на 6 – 9 місяців та 1 рік, адже саме вони дають найкращу дохідність.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Для більшості вкладників це оптимальний варіант, який поєднує прийнятний термін розміщення коштів і хороший рівень прибутковості.

Водночас до кінця квітня депозитний ринок, ймовірно, перебуватиме в режимі очікування змін. Уже в четвер, 30 квітня, відбудеться засідання монетарного комітету Нацбанку, рішення якого вплине на вартість гривневих ресурсів, кредитну політику банків, а також умови за вкладами.

Прогнози наразі різняться – регулятор може як залишити облікову ставку на рівні 15%, так і підвищити її до 15,5% або навіть 16%. Це залежатиме від темпів інфляції, обсягів міжнародної фінансової допомоги цьогоріч і безпекової ситуації в країні.

Банкір наголосив, що на тлі зростання споживчих цін уже утворилася "вирва" між вартістю грошей та їхньою реальною купівельною здатністю. "Тобто економіка по суті спонукатиме Нацбанк до корекції облікової ставки", – вважає експерт.

Чи залишаються депозити популярними?

Загалом депозити залишаються одним із найпопулярніших способів заощаджень. Упродовж січня – березня попит на гривневі інструменти був стабільним.

Наприклад, за даними Нацбанку, лише в лютому обсяг строкових депозитів населення зріс на 5 мільярдів гривень, а в березні позитивна динаміка збереглася.

Окрім того, розвиток депозитного ринку важливий для фінансової стабільності: що більше коштів громадяни розміщують у банках, то меншим є тиск на валютний ринок, адже висока дохідність знижує інтерес до купівлі валюти.