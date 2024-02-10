Ставки по гривневым депозитам

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу рассказал, что с 12 по 18 февраля ситуация в сегменте депозитов ожидаемо будет оставаться достаточно стабильной. По его мнению, после сохранения размера учетной ставки на уровне 15% и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам в 19%, существенные изменения в политике комбанков маловероятны.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка При консервативном сценарии до марта/апреля не стоит ожидать глобальной коррекции ставок по гривневым вкладам. По крайней мере для регулятора очень важным станет сохранение тех позиций, что есть сейчас, но с расчетом на возможные позитивные изменения в будущем.

Замотаев считает, что средние ставки по вкладам от 3 до 6 месяцев сохранятся на уровне 13,5% годовых. При этом доходность по депозитам от 9 до 12 месяцев будет в пределах 12,5 – 13% годовых.

Определенная стабильность ставок будет зависеть от общеэкономических показателей (в том числе и уровня инфляции) и от получаемой финансовой помощи, ее объема и "ритмичности". Соответственно при сохранении доходности по гривневым вкладам важным станет размер "чистой" прибыли: сейчас он составляет до 5 – 6%, что почти в 3 раза превышает среднюю прибыль по валютным депозитам.

Что будет с валютными депозитами

Банкир считает, что ставки по валютным депозитам продолжат сокращаться: В частности в середине февраля они будут на уровне:

вклады в долларах могут сократиться до 2 – 1,9% годовых;

в евро – до 1,6 – 1,1 7% годовых.

Вполне возможно, что до конца 2024 года учетная ставка снизится до 14 – 12% - значительно меньшими темпами, чем это было в прошлом году. Ставка по 3-месячным депсертификатам не будет "оторванной" от учетной ставки, она может сократиться до 18 – 16%,

– отмечает банкир

Замотаев отмечает, что снижение ставки по 3-месячным депсертификатам в условиях экономического развития и при отсутствии форс-мажорных обстоятельств сейчас воспринимается участниками рынка как несколько очевидное. И в таком случае, показатели гривневых вкладов претерпят изменения,

На следующей неделе ситуация в сегменте депозитов будет точной копией 2 предыдущих недель. Глобальные изменения ставок маловероятны.