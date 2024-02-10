Ставки за гривневими депозитами

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу розповів, що з 12 по 18 лютого ситуація в сегменті депозитів очікувано залишатиметься досить стабільною. На його думку, після збереження розміру облікової ставки на рівні 15% та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами у 19%, суттєві зміни в політиці комбанків малоймовірні.

Читайте також Це мільйони та мільярди: скільки Україні пообіцяли допомоги від інших країн

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За консервативного сценарію до березня/квітня не варто очікувати глобальної корекції ставок за гривневими вкладами. Принаймні для регулятора дуже важливим стане збереження тих позицій, що є зараз, але з розрахунком до можливих позитивних змін у майбутньому.

Замотаєв вважає, що середні ставки за вкладами від 3 до 6 місяців збережуться на рівні 13,5% річних. При цьому дохідність за депозитами від 9 до 12 місяців буде в межах 12,5 – 13% річних.

Певна стабільність ставок залежатиме від загальноекономічних показників (зокрема й рівня інфляції) і від отримуваної фінансової допомоги, її обсягу та "ритмічності". Відповідно за збереження дохідності за гривневими вкладами важливим стане розмір "чистого" прибутку: наразі він становить до 5 – 6%, що майже в 3 рази перевищує середній прибуток за валютними депозитами.

Що буде з валютними депозитами

Банкір вважає, що ставки за валютними депозитами продовжать скорочуватись: Зокрема у середині лютого вони будуть на рівні:

вклади у доларах можуть скоротитися до 2 – 1,9% річних;

у євро – до 1,6 – 1,7%річних.

Цілком можливо, що до кінця 2024 року облікова ставка знизиться до 14 – 12% - значно меншими темпами, ніж це було торік. Ставка за 3-місчними депсертифікатами не буде "відірваною" від облікової ставки, вона може скоротитися до 18 – 16%,

– наголошує банкір

Замотаєв наголошує, що зниження ставки за 3-місчними депсертифікатами в умовах економічного поступу та за відсутності форс-мажорних обставин зараз сприймається учасниками ринку як дещо очевидне. І в такому випадку, показники за гривневими вкладами зазнають змін,

Наступного тижня ситуація в сегменті депозитів буде точною копією 2 попередніх тижнів. Глобальні зміни ставок малоймовірні.