monobank закрывает карты "еПоддержки": что известно

Пользователи monobank начали получать уведомления о том, что карты "еПоддержки" для получения государственных выплат будут автоматически закрыты, сообщает 24 Канал. Это должно произойти с 11 июля.

В сообщении банка отмечается, что все будущие государственные выплаты будут поступать уже на "Дія.Картку". Для этого клиентам необходимо открыть новый счет, что можно сделать непосредственно в приложении monobank всего за несколько минут.

Карта "еПідтримка" скоро будет закрыта / Скриншот из приложения monobank

В банке подчеркивают, что переход происходит автоматически в рамках обновления механизма получения государственной помощи. Поэтому для дальнейшего получения средств достаточно оформить "Дия.Карту", если ее еще нет.

Что такое "Дія.Картка" и для чего она нужна

"Дия.Картка" – это специальный банковский счет, который используется для зачисления государственных выплат, предоставляемых через цифровые сервисы. Именно на него в дальнейшем будут перечисляться средства по соответствующим программам поддержки.

В свое время карты "еПідтримки" создавались для получения выплат в рамках одноименной государственной программы. Позже этот счет также использовался для отдельных других видов государственной помощи. Теперь функцию получения таких выплат постепенно берет на себя "Дия.Картка", которая должна стать единым инструментом для зачисления средств по государственным программам.

Нововведение призвано упростить систему выплат и объединить государственные финансовые сервисы в одном счете. Для большинства клиентов переход не требует сложных действий – достаточно открыть "Дія.Картку", после чего новые государственные выплаты будут поступать уже на нее.