monobank закриває картки єПідтримки: що відомо

Користувачі monobank почали отримувати сповіщення про те, що картки єПідтримки для отримання державних виплат будуть автоматично закриті, повідомляє 24 Канал. Це має відбутися з 11 липня.

У повідомленні банку зазначається, що всі майбутні державні виплати надходитимуть уже на Дія.Картку. Для цього клієнтам необхідно відкрити новий рахунок, що можна зробити безпосередньо у застосунку monobank лише за кілька хвилин.

Картка єПідтримка скоро закриється / Скриншот з додатку monobank

У банку наголошують, що перехід відбувається автоматично в межах оновлення механізму отримання державної допомоги. Тож для подальшого отримання коштів достатньо оформити Дія.Картку, якщо її ще немає.

Що таке Дія.Картка та для чого вона потрібна

Дія.Картка – це спеціальний банківський рахунок, який використовується для зарахування державних виплат, що надаються через цифрові сервіси. Саме на неї надалі перераховуватимуть кошти за відповідними програмами підтримки.

Свого часу картки єПідтримки створювалися для отримання виплат у межах однойменної державної програми. Пізніше цей рахунок також використовувався для окремих інших видів державної допомоги. Тепер функцію отримання таких виплат поступово перебирає на себе Дія.Картка, яка має стати єдиним інструментом для зарахування коштів за державними програмами.

Нововведення покликане спростити систему виплат та об'єднати державні фінансові сервіси в одному рахунку. Для більшості клієнтів перехід не потребує складних дій – достатньо відкрити Дія.Картку, після чого нові державні виплати надходитимуть уже на неї.