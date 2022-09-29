Как изменит энергетический рынок

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в комментарии 24 канала напомнил, что задача санкции – не только затормозить развитие военно-промышленного комплекса, но и повлиять на экономический потенциал.

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Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам В краткосрочной перспективе санкции приводят к потерям тех государств, которые их вводят. Если говорить о нефтегазовых ограничениях, то сначала они приводят к сверхприбылям государства, в отношении которого они введены. Но со временем влияние санкций изменит направление на противоположное, и россия начнет существенно терять. И чем дальше, тем больше.

Также он подчеркивает, что начиная со следующего года влияние санкций будет существенным, ведь будет говориться о нефтегазовом комплексе. Сократится добыча нефти, объемы ее переработки, упадут поступления в федеральный бюджет.

Также следует ожидать падения доходов транспортных и сервисных компаний, рост безработицы в нефтегазовом секторе, прекращение перспективных проектов по освоению запасов. Но это произойдет не раньше 2023 года,

– делится Рябцев.

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Санкции по россии: последние новости

Совсем скоро ЕС введет против России очередной пакет санкций. В восьмом пакете речь может идти об ограничении цен на российскую нефть. Таким образом, агрессорку планируют избавить сверхприбылей от экспорта нефти и газа.

Банки Турции вышли из российской платежной системы "мер" из-за давления США по соблюдению санкций. Напомним, что к ней были подключены пять банков, два государственных и три частных (Vakıfbank, Ziraat Bank, Isbank, DenizBank и Halkban).

США введут новые санкции против россии в ответ на проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.

А японское правительство запретило экспортировать в россию товары, связанные с химическим оружием. Так, Япония добавила в санкционный список 21 российскую организацию.

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