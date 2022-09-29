Як змінити енергетичний ринок

Експерт з енергетичних питань Генадій Рябцев, у коментарі 24 каналу, наголосив, що причина високих цін на енергоносії не в дефіциті, а в спекуляціях. Адже тоді як ціна газу в США на рівні 70 доларів за мільйон британських теплових одиниць, у Європі – близько 700 доларів. Такої різниці не повинно бути. Побороти спекуляції і знизити ціни можна завдяки перегляду моделі газового ринку Європи, щоб обмежити діяльність спекулянтів.

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Паралельно із трансформацією ринку ЄС повинен вводити санкції. Експерт нагадав, що задача санкції – не лише загальмувати розвиток військово-промислового комплексу, але й вплинути на економічний потенціал.

Генадій Рябцев Експерт з енергетичних питань В короткостроковій перспективі санкції призводять до втрат тих держав, які їх запроваджують. Якщо говорити про нафтогазові обмеження, то спочатку вони призводять до надприбутків держави, щодо якої їх введено. Але з часом вплив санкцій змінить напрям на протилежний, і росія почне суттєво втрачати. І що далі, то більше.

Також він підкреслює, що починаючи з наступного року вплив санкцій буде суттєвий, адже буде мовитись про нафтогазовий комплекс. Скоротиться видобуток нафти, обсяги її переробки, впадуть надходження до федерального бюджету.

Також варто чекати падіння доходів транспортних і сервісних компаній, ріст безробіття в нафтогазовому секторі, припинення перспективних проєктів з освоєння запасів. Але це станеться не раніше 2023 року,

– ділиться Рябцев.

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Санкції щодо росії: останні новини

Зовсім скоро ЄС запровадить проти росії черговий пакет санкцій. У восьмому пакеті може йтись про обмеження цін на російську нафту. Таким чином агресорку планують позбавити надприбутків від експорту нафти й газу.

Банки Туреччини вийшли з російської платіжної системи "мір" через тиск США щодо дотримання санкцій. Нагадаємо, що до неї були під'єднано п'ять банків, два державних та три приватних (Vakıfbank, Ziraat Bank, Isbank, DenizBank і Halkban).

США запровадять нові санкції проти росії у відповідь на проведення так званих "референдумів" на окупованих територіях.

А японський уряд заборонив експортувати до росії товари, які пов'язані з хімічною зброєю. Так, Японія додала до санкційного списку 21 російську організацію.

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