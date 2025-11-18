Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 18 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,80 гривны (+3 копейки против 17 ноября) и продажа по 42,29 гривны (+4 копейки).
Смотрите также Пакеты долларов по операции "Мидас": разрешено ли банкам выдавать такие объемы средств
- Покупка евро проходит по 48,55 гривны (-5 копеек), продажа – по 49,25 гривны (-5 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,24 гривны (+4 копейки), а продать по 42,21 гривне (+1 копейка).
- Покупка евро по 49 гривен (без изменений), а продажа по 49,12 гривны (-3 копейки).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 42 гривны (+22 копейки), а продают по 42,35 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,85 гривны (+18 копеек), а продают по 49,12 гривны (-10 копеек).
Как отключения света влияют на экономику?
В комментарии для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой отметил, что на этой неделе на межбанке колебания будет на уровне: 41,8 – 42,2 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро, а на наличном рынке – на уровне 41,8 – 42 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро.
Как добавил банкир, в состоянии энергетически-экономической неопределенности важнейшую роль будет играть Нацбанк, а потому регулятор будет действовать по протоколу режима управляемой гибкости, уравновешивая спрос и предложение через валютные интервенции.
Ожидается, что курсовые изменения не будут стремительными – на межбанке текущие изменения будут копеечными, как и разница между курсами покупки и продажи.