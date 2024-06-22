Подешевеет ли курс доллара до конца лета

Эксперт Даниил Монин в комментарии Даниилу Монину 24 Канала рассказал, что падение курса доллара маловероятно на сегодня, однако он не исключает, что такая возможность все же есть.

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Эксперт добавляет, что курс доллара в Украине полностью в руках Национального банка, а потому регулятор определяет, что с ним будет дальше.

Даниил Монин Экономист Хотя я считаю, что падение курса ниже, чем 40 гривен, маловероятно, исходя из текущих процессов, одновременно все же не исключаю такой нелогичной возможности.

Монин объясняет, что в октябре 2023 года НБУ укреплял гривну, продавая на межбанке более 3 миллиардов долларов в месяц.

Возможно, НБУ снова решит действовать также нелогично в конце лета,

– отмечает экономист.

Что эксперты прогнозировали на лето

Еще в мае эксперт Андрей Шевчишин отметил в комментарии 24 Канала на том, что Нацбанк перешел на новый курсовой коридор.

Напоминаем! В конце мая официальный курс доллара впервые достиг отметки в более 40 гривен за валюту. Впоследствии, 3 июня, цена была установлена на уровне в 40,53 гривны. А самой высокой цены валюта достигла 14 июня – почти 40,70 гривны. На сегодня, по данным НБУ, официальный курс доллара несколько опустился до уровня 40,51 гривны.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик НБУ работает в рамках управляемой гибкости курса, а потому определяет все границы и имеет для этого все возможности, в том числе и финансовые через золото-валютные резервы.

Аналитик отметил, что в будущем регулятор может остановить курс как на уровне 41 гривны, так и выше.

В то же время другие эксперты отмечают, что тренд на девальвацию гривны начался в мае, когда население начало покупать активнее иностранную валюту, и продолжается до сих пор. Однако некоторые считают, что это временное явление, а в будущем курс стабилизируется.

Важно! В июне аналитики ожидали курса на уровне 40 – 40,30 гривны. А позже рост должен был состояться до пределов в 40,50 – 40,95 гривны.