Чи подешевшає курс долара до кінця літа
Експерт Данило Монін у коментарі 24 Каналу розповів, що падіння курсу долара малоймовірне на сьогодні, однак він не виключає, що така можливість все ж є.
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Експерт додає, що курс долара в Україні повністю в руках Національного банку, а тому регулятор визначає, що з ним буде далі.
Хоч я вважаю, що падіння курсу нижче, ніж 40 гривень, є малоймовірним, виходячи з поточних процесів, водночас все ж таки не виключаю такої нелогічної можливості.
Монін пояснює, що у жовтні 2023 року НБУ зміцнював гривню, продаючи на міжбанку понад 3 мільярди доларів на місяць.
Можливо, НБУ знову вирішить діяти також нелогічно наприкінці літа,
– зауважує економіст.
Що експерти прогнозували на літо
Ще у травні експерт Андрій Шевчишин наголосив у коментарі 24 Каналу на тому, що Нацбанк перейшов на новий курсовий коридор.
НБУ працює в рамках керованої гнучкості курсу, а тому визначає всі межі та має для цього усі можливості, зокрема й фінансові через золото-валютні резерви.
Аналітик наголосив, що у майбутньому регулятор може зупинити курс як на рівні 41 гривні, так і вище.
Водночас інші експерти зауважують, що тренд на девальвацію гривні розпочався у травні, коли населення почало купувати активніше іноземну валюту, й триває дотепер. Однак деякі вважають, що це тимчасове явище, а в майбутньому курс стабілізується.