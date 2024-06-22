Чи подешевшає курс долара до кінця літа

Експерт Данило Монін у коментарі 24 Каналу розповів, що падіння курсу долара малоймовірне на сьогодні, однак він не виключає, що така можливість все ж є.

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Експерт додає, що курс долара в Україні повністю в руках Національного банку, а тому регулятор визначає, що з ним буде далі.

Данило Монін Економіст Хоч я вважаю, що падіння курсу нижче, ніж 40 гривень, є малоймовірним, виходячи з поточних процесів, водночас все ж таки не виключаю такої нелогічної можливості.

Монін пояснює, що у жовтні 2023 року НБУ зміцнював гривню, продаючи на міжбанку понад 3 мільярди доларів на місяць.

Можливо, НБУ знову вирішить діяти також нелогічно наприкінці літа,

– зауважує економіст.

Що експерти прогнозували на літо

Ще у травні експерт Андрій Шевчишин наголосив у коментарі 24 Каналу на тому, що Нацбанк перейшов на новий курсовий коридор.

Нагадуємо! Наприкінці травня офіційний курс долара вперше сягнув позначки у понад 40 гривень за валюту. Згодом, 3 червня, ціна була встановлена на рівні у 40,53 гривні. А найвищої ціни валюта сягнула 14 червня – майже 40,70 гривні. На сьогодні, за даними НБУ, офіційний курс долара дещо опустився до рівня 40,51 гривні.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик НБУ працює в рамках керованої гнучкості курсу, а тому визначає всі межі та має для цього усі можливості, зокрема й фінансові через золото-валютні резерви.

Аналітик наголосив, що у майбутньому регулятор може зупинити курс як на рівні 41 гривні, так і вище.

Водночас інші експерти зауважують, що тренд на девальвацію гривні розпочався у травні, коли населення почало купувати активніше іноземну валюту, й триває дотепер. Однак деякі вважають, що це тимчасове явище, а в майбутньому курс стабілізується.

Важливо! У червні аналітики очікували курсу на рівні 40 – 40,30 гривні. А пізніше ріст мав відбутися до меж у 40,50 – 40,95 гривні.