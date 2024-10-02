Курс валют в банках

По состоянию на утро 2 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (+10 копеек против 1 октября) и продажа – по 41,55 гривны (без изменений).

Читайте также Ощадбанк предупреждает: как пенсионерам не потерять свои выплаты

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 45,70 гривны (-10 копеек), а продажа – по 46,35 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,40 гривны (-10 копеек), а продать – по 41,50 гривны (-5 копеек).

(-10 копеек), а продать – по (-5 копеек). Покупка евро по 46,02 гривны (-28 копеек), а продажа по 46,23 гривны (-22 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,62 гривны (-70 копеек), а продают – по 41,62 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(-70 копеек), а продают – по (без изменений), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,47 гривны (-69 копеек), а продают – по 46,42 гривны (-8 копеек).

Чего ждать от доллара

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в октябре все колебания будут происходить согласно устоявшейся системе и в соответствии с режимом управляемой гибкости. частые, иногда ежедневные, курсовые колебания, но с разносторонней и незначительной амплитудой, что не будут пересекать допустимые коридоры колебаний

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка То есть это частые, иногда ежедневные, курсовые колебания, но с разносторонней и незначительной амплитудой, что не будут пересекать допустимые коридоры колебаний. В то же время благодаря валютным интервенциям, на рынке сохранится относительное равновесие между спросом и предложением.

Кроме этого, не исключаем частичное влияние инерции. По словам Лесового, вполне возможно, что тренд последних дней сентября (восходящий или нисходящий) будет действовать и в первые дни октября.

Важно! Коридоры валютных колебаний могут колебаться на уровне 41 – 41,6 гривны за доллар (на межбанке) и 41,2 – 41,8 гривны за доллар (на наличном рынке).