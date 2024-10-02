Курс валют у банках

Станом на ранок 2 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (+10 копійок проти 1 жовтня) та продаж – по 41,55 гривні (без змін).

Читайте також Ощадбанк попереджає: як пенсіонерам не втратити свої виплати

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 45,70 гривні (-10 копійок), а продаж – по 46,35 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,40 гривні (-10 копійок), а продати – по 41,50 гривні (-5 копійок).

(-10 копійок), а продати – по (-5 копійок). Купівля євро по 46,02 гривні (-28 копійок), а продаж по 46,23 гривні (-22 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,62 гривні (-70 копійок), а продають – по 41,62 гривні (без змін), за даними finance.ua.

(-70 копійок), а продають – по (без змін), за даними finance.ua. Євро купують по 45,47 гривні (-69 копійок), а продають – по 46,42 гривні (-8 копійок).

Чого чекати від долара

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у жовтні всі коливання відбуватимуться згідно з усталеною системою і відповідно до режиму керованої гнучкості. часті, подекуди щоденні, курсові коливання, але з різнобічною і незначною амплітудою, що не перетинатимуть допустимі коридори коливань

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тобто це часті, подекуди щоденні, курсові коливання, але з різнобічною і незначною амплітудою, що не перетинатимуть допустимі коридори коливань. Водночас завдяки валютним інтервенціям, на ринку збережеться відносна рівновага між попитом і пропозицією.

Крім цього, не виключаємо частковий вплив інерції. За словами Лєсового, цілком можливо, що тренд останніх днів вересня (висхідний чи спадний) діятиме і в перші дні жовтня.

Важливо! Коридори валютних коливань можуть коливатися на рівні 41 – 41,6 гривні за долар (на міжбанку) та 41,2 – 41,8 гривні за долар (на готівковому ринку).