Почему не используют замороженные российские средства

На счетах горно-металлургической группы "Метинвест" находится 160 миллионов долларов замороженных российских средств. Об этом рассказал руководитель проектного офиса генерального директора ООО "Метинвест Холдинг" Александр Водовиз, сообщает 24 Канал.

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Александр Водовиз Руководитель проектного офиса генерального директора ООО "Метинвест Холдинг" Есть большой вопрос с тем, что очень много запретов во время войны, я уже не говорю, что у нас 160 миллионов долларов в эквиваленте рублей заморожены на счетах. Разморозьте их, скажите: рубли все на ВСУ.

Водовиз считает, что правительство до сих пор не поддержало его инициативу из-за страха быть обвиненными в незаконных действиях. Однако нужно понимать, что для ускорения победы необходимо искать пути дополнительного финансирования украинской армии.

Отдельно Водовиз отметил, что на самом предприятии "Метинвест" сейчас недостаточно работников. Число рабочих после начала полномасштабного вторжения сократилось со 150 до 60 тысяч человек. К тому же, по словам Водовоза, предприятия работают всего на 20% от их реальной мощности.