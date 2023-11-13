Чому не використовують заморожені російські кошти

На рахунках гірничо-металургійної групи "Метінвест" знаходиться 160 мільйонів доларів заморожених російських коштів. Про це розповів керівник проєктного офісу генерального директора ТОВ "Метінвест Холдинг" Олександр Водовіз, повідомляє 24 Канал.

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Олександр Водовіз Керівник проєктного офісу генерального директора ТОВ "Метінвест Холдинг" Є велике питання з тим, що є дуже багато заборон під час війни, я вже не кажу, що в нас 160 мільйонів доларів в еквіваленті рублів заморожені на рахунках. Розморозьте їх, скажіть: рублі всі на ЗСУ.

Водовіз вважає, що уряд досі не підтримав його ініціативу через страх бути звинуваченими у незаконних діях. Однак, потрібно розуміти, що для прискорення перемоги, необхідно шукати шляхи додаткового фінансування української армії.

Окремо Водовіз наголосив на тому, що на самому підприємстві "Метінвест" зараз недостатньо працівників. Кількість робітників, після початку повномасштабного вторгнення скоротилася зі 150 до 60 тисяч осіб. До того ж за словами Водовоза, підприємства працюють лише на 20% від їх реальної потужності.