Что готовит ЕС для Трампа в случае введения пошлин

Европейская комиссия планирует использовать "инструмент противодействия принуждению" (ACI) в споре с Вашингтоном, чтобы нацелиться на американские технологические гиганты (Big Tech), передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Один из чиновников отметил, что ACI является самым жестким ответом, который можно применить без нарушения международного права. Он позволяет исполнительной власти ЕС накладывать ограничения на торговлю услугами, если страна использует тарифы на товары для давления на изменение политики.

Как отмечают чиновники, угроза Трампа ввести тарифы для давления на Данию и на ЕС с целью отмены санкций против американских технологических компаний соответствует условиям для использования этого инструмента.

Что известно об инструменте

Механизм ACI, который некоторые чиновники ЕС прозвали "базукой" после его введения в 2023 году, предоставляет Евросоюзу широкий выбор мер для реагирования, таких как отмена защиты прав интеллектуальной собственности или их коммерческое использование.

Кроме того, он позволяет блокировать прямые иностранные инвестиции или ограничивать доступ к рынку для финансовых компаний, в частности банков и страховых компаний.