Що готує ЄС для Трампа у разі запровадження мит

Європейська комісія планує використати "інструмент протидії примусу" (ACI) у суперечці з Вашингтоном, щоб націлитися на американські технологічні гіганти (Big Tech), передає 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Один із посадовців зазначив, що ACI є найжорсткішою відповіддю, яку можна застосувати без порушення міжнародного права. Він дає змогу виконавчій владі ЄС накладати обмеження на торгівлю послугами, якщо країна використовує тарифи на товари для тиску на зміну політики.

Як зазначають посадовці, погроза Трампа запровадити тарифи для тиску на Данію та на ЄС з метою скасування санкцій проти американських технологічних компаній відповідає умовам для використання цього інструменту.

Що відомо про інструмент

Механізм ACI, який деякі посадовці ЄС прозвали "базукою" після його запровадження у 2023 році, надає Євросоюзу широкий вибір заходів для реагування, таких як скасування захисту прав інтелектуальної власності або їх комерційне використання.

Крім того, він дозволяє блокувати прямі іноземні інвестиції або обмежувати доступ до ринку для фінансових компаній, зокрема банків та страхових компаній.