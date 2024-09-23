Какие страны получат помощь

Наибольшую часть этой помощи получит Италия – 450 миллионов евро, сообщает издание dpa.

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Вторую по размеру сумму помощи получит Словения, где стихийное бедствие нанесло наибольший ущерб. Речь идет о сумме в 430 миллионов евро.

Напомним! На прошлой неделе из-за сильных ливней пострадали несколько стран Центрально-Восточной Европы, в частности Польша, Чехия, Австрия, Венгрия и Румыния, в результате чего погибли по меньшей мере 23 человека. Наводнения также коснулись севера Италии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила польский Вроцлав, чтобы продемонстрировать солидарность, и объявила о предоставлении 10 миллиардов евро из Фонда сплоченности для стран, пострадавших.