Які країни отримають допомогу

Найбільшу частину цієї допомоги отримає Італія – 450 мільйонів євро, повідомляє видання dpa.

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Другу за розміром суму допомоги отримає Словенія, де стихійне лихо завдало найбільших збитків. Йдеться про суму в 430 мільйонів євро.

Нагадаємо! Минулого тижня через сильні зливи постраждали кілька країн Центрально-Східної Європи, зокрема Польща, Чехія, Австрія, Угорщина та Румунія, внаслідок чого загинуло щонайменше 23 особи. Повені також торкнулися півночі Італії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала польський Вроцлав, щоб продемонструвати солідарність, та оголосила про надання 10 мільярдів євро з Фонду згуртованості для країн, що постраждали.