Сколько можно купить валюты за раз
В декабре 2023 года Национальный банк разрешил снова смягчить валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам.
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Поэтому речь идет о том, что с 1 декабря прошлого года:
- отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.
То есть купить доллары и евро в кассе банка можно без ограничений на сегодня. Это будет происходить в порядке живой очереди и при условии наличия валюты в кассе отделения.
- Относительно снятия наличных, то в соответствии с ограничениями НБУ от 24 февраля 2022 года, гражданам за один день разрешено снимать в кассах банка на территории Украины максимум 100 тысяч гривен с одного счета.
- В банкоматах и POS-терминалах – в пределах дневного лимита по карте, но не более 50 тысяч гривен в день.
Какие курсы предлагают банки
По данным finance.ua, по состоянию на 29 апреля, в monobank курсы валют составляют:
- Доллар: покупка – 39,48 гривны, продажа – 39,83 гривны,
- Евро: покупка – 42,30 гривны, продажа – 42,85 гривны.
У "Приватбанке", по данным "Минфина", цены в кассах банках следующие:
- Доллар: покупка – 39,30 гривны, продажа – 39,90 гривны,
- Евро: покупка – 41,95 гривны, продажа – 42,42 95 гривны.
Курсы в "Укрсиббанке":
- Доллар: покупка – 39,35 гривны, продажа – 39,90 гривны.
- Евро: покупка – 42,05 гривны, продажа – 42,95 гривны.
Стоимость валют в "Сенс Банке":
- Доллар: покупка – 39,40 гривны, продажа – 39,85 гривны.
- Евро: покупка – 42,40 гривны, продажа – 42,95 гривны.
Какие ограничения были отменены еще раньше
Напоминаем, что в августе 2023 года Нацбанк разрешил банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции.
- С тех пор операции осуществляются по курсу, установленным банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тысяч гривен в эквиваленте в одном банке,
- Кроме того, увеличился тогда и ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты сумма со 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен в эквиваленте, с последующим размещением на депозит от 3 месяцев.