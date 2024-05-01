Сколько можно купить валюты за раз

В декабре 2023 года Национальный банк разрешил снова смягчить валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам.

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Поэтому речь идет о том, что с 1 декабря прошлого года:

отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

Заметьте! Как сообщают в НБУ, это будет способствовать минимизации разницы между наличным и безналичным курсами.



То есть купить доллары и евро в кассе банка можно без ограничений на сегодня. Это будет происходить в порядке живой очереди и при условии наличия валюты в кассе отделения.

Относительно снятия наличных , то в соответствии с ограничениями НБУ от 24 февраля 2022 года, гражданам за один день разрешено снимать в кассах банка на территории Украины максимум 100 тысяч гривен с одного счета.

, то в соответствии с ограничениями НБУ от 24 февраля 2022 года, гражданам за один день разрешено снимать в кассах банка на территории Украины максимум В банкоматах и POS-терминалах – в пределах дневного лимита по карте, но не более 50 тысяч гривен в день.

Какие курсы предлагают банки

По данным finance.ua, по состоянию на 29 апреля, в monobank курсы валют составляют:

Доллар: покупка – 39,48 гривны, продажа – 39,83 гривны,

Евро: покупка – 42,30 гривны, продажа – 42,85 гривны.

У "Приватбанке", по данным "Минфина", цены в кассах банках следующие:

Доллар: покупка – 39,30 гривны, продажа – 39,90 гривны,

Евро: покупка – 41,95 гривны, продажа – 42,42 95 гривны.

Курсы в "Укрсиббанке":

Доллар: покупка – 39,35 гривны, продажа – 39,90 гривны.

Евро: покупка – 42,05 гривны, продажа – 42,95 гривны.

Стоимость валют в "Сенс Банке":

Доллар: покупка – 39,40 гривны, продажа – 39,85 гривны.

Евро: покупка – 42,40 гривны, продажа – 42,95 гривны.

Какие ограничения были отменены еще раньше

Напоминаем, что в августе 2023 года Нацбанк разрешил банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции.