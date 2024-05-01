Скільки можна купити валюти за раз
У грудні 2023 року Національний банк дозволив знову пом'якшити валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам.
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Відтак йдеться про те, що з 1 грудня минулого року:
- скасовано усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.
Тобто купити долари та євро в касі банку можна без обмежень на сьогодні. Це відбуватиметься в порядку живої черги та за умови наявності валюти в касі відділення.
- Щодо зняття готівки, то відповідно до обмежень НБУ від 24 лютого 2022 року, громадянам за один день дозволено знімати в касах банку на території України максимум 100 тисяч гривень з одного рахунку.
- В банкоматах та POS-терміналах – у межах денного ліміту по картці, але не більше 50 тисяч гривень в день.
Які курси пропонують банки
За даними finance.ua, станом на 29 квітня, в monobank курси валют становлять:
- Долар: купівля – 39,48 гривні, продаж – 39,83 гривні,
- Євро: купівля – 42,30 гривні, продаж – 42,85 гривні.
У "Приватбанку", за даними "Мінфіну", ціни у касах банках такі:
- Долар: купівля – 39,30 гривні, продаж – 39,90 гривні,
- Євро: купівля – 41,95 гривні, продаж – 42,95 гривні.
Курси в "Укрсиббанку":
- Долар: купівля – 39,35 гривні, продаж – 39,90 гривні.
- Євро: купівля – 42,05 гривні, продаж – 42,95 гривні.
Вартість валют в "Сенс Банку":
- Долар: купівля – 39,40 гривні, продаж – 39,85 гривні.
- Євро: купівля – 42,40 гривні, продаж – 42,95 гривні.
Які обмеження були скасовані ще раніше
Нагадуємо, що у серпні 2023 року Нацбанк дозволив банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції.
- Відтоді операції здійснюються за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку,
- Крім того, збільшився тоді й щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти сума зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень в еквіваленті, з подальшим розміщенням на депозит від 3 місяців.