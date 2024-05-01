Скільки можна купити валюти за раз

У грудні 2023 року Національний банк дозволив знову пом'якшити валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам.

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Відтак йдеться про те, що з 1 грудня минулого року:

скасовано усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

Зауважте! Як повідомляють в НБУ, це сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами.



Тобто купити долари та євро в касі банку можна без обмежень на сьогодні. Це відбуватиметься в порядку живої черги та за умови наявності валюти в касі відділення.

Щодо зняття готівки , то відповідно до обмежень НБУ від 24 лютого 2022 року, громадянам за один день дозволено знімати в касах банку на території України максимум 100 тисяч гривень з одного рахунку.

, то відповідно до обмежень НБУ від 24 лютого 2022 року, громадянам за один день дозволено знімати в касах банку на території України максимум В банкоматах та POS-терміналах – у межах денного ліміту по картці, але не більше 50 тисяч гривень в день.

Які курси пропонують банки

За даними finance.ua, станом на 29 квітня, в monobank курси валют становлять:

Долар: купівля – 39,48 гривні, продаж – 39,83 гривні,

Євро: купівля – 42,30 гривні, продаж – 42,85 гривні.

У "Приватбанку", за даними "Мінфіну", ціни у касах банках такі:

Долар: купівля – 39,30 гривні, продаж – 39,90 гривні,

Євро: купівля – 41,95 гривні, продаж – 42,95 гривні.

Курси в "Укрсиббанку":

Долар: купівля – 39,35 гривні, продаж – 39,90 гривні.

Євро: купівля – 42,05 гривні, продаж – 42,95 гривні.

Вартість валют в "Сенс Банку":

Долар: купівля – 39,40 гривні, продаж – 39,85 гривні.

Євро: купівля – 42,40 гривні, продаж – 42,95 гривні.

Які обмеження були скасовані ще раніше

Нагадуємо, що у серпні 2023 року Нацбанк дозволив банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції.