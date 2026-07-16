Что происходит с фьючерсами на пшеницу

На Чикагской товарной бирже торговый фьючерсный контракт на пшеницу подорожал на 3,1%, достигнув самого высокого уровня с конца мая 2024 года, о чем пишет Bloomberg.

Рост наблюдается уже третий день подряд. И это стала самая длинная серия роста для фьючерсов на пшеницу за последний месяц.

В целом на этой неделе цены подскочили примерно на 7%.

Россия является крупнейшим в мире поставщиком пшеницы, а вместе с Украиной входит в число ведущих мировыхэкспортеров зерна.

Черное море является ключевой транспортной артерией, через которую их сельскохозяйственная продукция поступает на мировые рынки,

– говорится в материале.

Старший консультант по рынкам CRM AgriCommodities Майк Вердин отметил, что в настоящее время основное внимание приковано к пшенице. Однако перебои с поставками через Черное море могут привести к более широкому росту мировых цен на продовольствие.

Текущая ситуация напоминает события на рынке в начале полномасштабной войны в 2022 году. Тогда украинские порты были закрыты, а миллионы тонн зерна остались заблокированными.

Однако "нынешняя реакция рынка, вероятно, будет более сдержанной", – отмечает старший аналитик Rabobank по рынкам зерновых и масличных культур Витор Пистоя. По его словам, обе ситуации возникли в условиях ограниченного мирового предложения, но нынешние обстоятельства существенно отличаются.

Он пояснил: в 2022 году ситуация обострилась накануне весенней посевной кампании и периода вегетации в Северном полушарии, поэтому рынок закладывал в цены риски не только перебоев с экспортом, но и возможного сокращения производства. А уже в 2026 году основное внимание сосредоточено именно на экспорте.

Эксперты отмечают, что Украина и Россия усилили давление друг на друга. Таким образом страны пытаются ограничить экспортные доходы друг друга.

Что еще стоит знать о зерне

Напомним, что Россия уже рискует потерять 2% зерна, которое она экспортирует именно по морю. Например, только за последние девять дней в результате украинских ударов по акватории Азовского моря повреждения получили более 100 российских судов.

В то же время Россия может утратить влияние на рынок Турции. Дело в том, что в этом году в стране зафиксирован рекордный урожай пшеницы.