Що відбувається з ф'ючерсами на пшеницю

На Чиказькій товарній біржі торгівельний ф'ючерсний контракт на пшеницю подорожчав на 3,1%, досягнувши найвищого рівня з кінця травня 2024 року, про що пише Bloomberg.

Зростання відбувається вже третій день поспіль. І це стало найдовшою серією зростання для ф'ючерсів на пшеницю за останній місяць.

Загалом цього тижня ціни підскочили приблизно на 7%.

Росія є найбільшим у світі постачальником пшениці, а разом з Україною входить до числа провідних світових експортерів зерна.

Чорне море є ключовою транспортною артерією, через яку їхня сільськогосподарська продукція потрапляє на світові ринки,

– йдеться у матеріалі.

Старший консультант із ринків CRM AgriCommodities Майк Вердін зазначив, що наразі основна увага прикута до пшениці. Але перебої з поставками через Чорне море можуть спричинити ширше зростання світових цін на продовольство.

Поточна ситуація нагадує події на ринку на початку повномасштабної війни у 2022 році. Тоді українські порти були закриті, а мільйони тонн зерна залишилися заблокованими.

Але, "нинішня реакція ринку, ймовірно, буде більш стриманою", про що каже старший аналітик Rabobank із ринків зернових та олійних культур Вітор Пістоя. За його словами, обидві ситуації виникли в умовах обмеженої світової пропозиції, але нинішні обставини суттєво відрізняються.

Він пояснив: у 2022 році все відбулося загострилася напередодні весняної посівної кампанії та періоду вегетації в Північній півкулі, тому ринок закладав у ціни ризики не лише перебоїв з експортом, а й можливого скорочення виробництва. А вже у 2026 році основна увага зосереджена саме на експорті.

Експерти наголошують, що Україна та Росія посилили удари. Так країни намагаються обмежити одна для одної експортні доходи.

Що ще варто знати про зерно

Нагадаємо, що Росія вже ризикує втратити 2% від зерна, яке вона експортує саме морем. Наприклад, лише за останні дев’ять днів внаслідок українських ударів по акваторії Азовського моря пошкоджень зазнали понад 100 російських суден.

Водночас Росія може втратити вплив на ринок Туреччини. Річ у тім, що цього року в країні зафіксували рекордний врожай пшениці.