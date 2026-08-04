Как Германия планирует финансировать стратегический газовый резерв

Федеральный министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила, что стратегический газовый резерв может финансироваться не только за счет специального сбора с потребителей, но и за счет федерального бюджета. Об этом сообщает Die Welt.

По словам главы ведомства, в настоящее время рассматриваются три варианта: финансирование исключительно за счет специального сбора, полностью из государственного бюджета или смешанная модель. Окончательное решение должно быть принято после консультаций между правительственной коалицией и представителями энергетического рынка.

Катерина Райхе подчеркнула, что не хочет создавать дополнительное финансовое давление на предприятия, которые и так работают в сложных конкурентных условиях. Именно поэтому правительство готово пересмотреть первоначальный план, который предусматривал финансирование резерва исключительно за счет потребителей газа.

Министр также подчеркнула, что формирование запасов газа является, прежде всего, ответственностью энергетического сектора. В то же время государство должно быть готово к чрезвычайным ситуациям, в частности к возможным атакам на энергетическую инфраструктуру или перебоям с поставками энергоносителей.

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Каким будет стратегический резерв и сколько он будет стоить

Для повышения энергетической безопасности правительство Германии планирует создать отдельный государственный резерв газа, который будет отделен от коммерческого рынка. Соответствующие законодательные предложения должны быть подготовлены и представлены в парламент до конца 2026 года.

По предварительным оценкам Министерства экономики и энергетики ФРГ, объем резерва составит 24 миллиарда киловатт-часов, что соответствует примерно 10% общей вместимости немецких газохранилищ.

Портал Verivox оценивает стоимость создания такого резерва примерно в 1,5 миллиарда евро. Если финансирование будет осуществляться за счет специального сбора, владельцы частных домов с годовым потреблением около 20 тысяч киловатт-часов газа должны будут уплатить примерно 42 евро единовременно и еще около 5 евро ежегодно на его содержание.

Идея финансирования за счет дополнительного сбора уже вызвала критику со стороны представителей правящих партий ХДС/ХСС и СДПГ, которые призвали искать альтернативные источники средств. В то же время по состоянию на конец июля газохранилища Германии были заполнены лишь на 47%, что, по данным отраслевой ассоциации INES, объясняется значительными отборами газа прошлой зимой и высокими летними ценами на топливо.

Обратите внимание: компания TotalEnergies сможет в дальнейшем поставлять газ со своего флагманского сибирского проекта в Азию. ЕС, под давлением требований Греции, разрешил европейским компаниям транспортировать российский СПГ в страны за пределами блока.