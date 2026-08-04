Як Німеччина планує фінансувати стратегічний газовий резерв

Федеральна міністерка економіки та енергетики Німеччини Катеріна Райхе заявила, що стратегічний газовий резерв можуть фінансувати не лише за рахунок спеціального збору зі споживачів, а й коштом федерального бюджету. Про це повідомляє Die Welt.

За словами очільниці відомства, наразі розглядаються три варіанти: фінансування виключно через спеціальний збір, повністю з державного бюджету або змішана модель. Остаточне рішення мають ухвалити після консультацій між урядовою коаліцією та представниками енергетичного ринку.

Катеріна Райхе наголосила, що не хоче створювати додатковий фінансовий тиск на підприємства, які вже працюють у складних конкурентних умовах. Саме тому уряд готовий переглянути початковий план, який передбачав фінансування резерву виключно за рахунок споживачів газу.

Міністерка також підкреслила, що формування запасів газу є насамперед відповідальністю енергетичного сектору. Водночас держава повинна бути готовою до надзвичайних ситуацій, зокрема можливих атак на енергетичну інфраструктуру або перебоїв із постачанням енергоносіїв.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Яким буде стратегічний резерв і скільки він коштуватиме

Для підвищення енергетичної безпеки уряд Німеччини планує створити окремий державний резерв газу, який буде відокремлений від комерційного ринку. Відповідні законодавчі пропозиції мають підготувати та подати до парламенту до кінця 2026 року.

За попередніми оцінками Міністерства економіки та енергетики ФРН, обсяг резерву становитиме 24 мільярди кіловат-годин, що відповідає приблизно 10% загальної місткості німецьких газосховищ.

Портал Verivox оцінює вартість створення такого резерву приблизно у 1,5 мільярда євро. Якщо фінансування здійснюватиметься через спеціальний збір, власники приватних будинків із річним споживанням близько 20 тисяч кіловат-годин газу мали б сплатити приблизно 42 євро одноразово та ще близько 5 євро щорічно на його утримання.

Ідея фінансування через додатковий збір уже викликала критику серед представників урядових партій ХДС/ХСС і СДПН, які закликали шукати альтернативні джерела коштів. Водночас станом на кінець липня газосховища Німеччини були заповнені лише на 47%, що, за даними галузевої асоціації INES, пояснюється значними відборами газу минулої зими та високими літніми цінами на паливо.

Зверніть увагу, компанія TotalEnergies зможе надалі продавати газ зі свого флагманського сибірського проєкту до Азії. ЄС, під тиском вимог Греції, дозволив європейським компаніям перевозити російський СПГ до країн за межами блоку.