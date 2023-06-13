Сколько заработала таможня в мае

За май 2023 года таможня Украины перечислила суммарно 34,3 миллиарда гривен в Госбюджет. Также в течение месяца предоставлены льготы по уплате таможенных платежей на сумму 14,8 миллиарда гривен, что на 1,1 миллиарда гривен больше, чем в апреле.

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Льготы поделились следующим образом:

по уплате акцизного налога составляют – 4,1 миллиарда гривен;

по уплате пошлины и НДС на товары оборонного назначения – 6,8 миллиарда гривен;

в рамках соглашений о свободной торговле – 2,4 миллиарда гривен.

Обратите внимание! В мае 2023 года в структуре ввезенных на таможенную территорию Украины товаров доля налогооблагаемого импорта выросла с 82% (в апреле 2023 года) до 94%. Объемы импорта товаров, на которые начислен хотя бы один налог, увеличились на 11%.

В целом бюджет таможни за май сформировали следующие продукты:

671,5 тысяч тонн нефтепродуктов;

105,8 тысяч тонн удобрений;

81,1 тысячи тонн нефтяных газов;

72,8 тысячи тонн стального проката;

1,0 тысяч тонн транспортных средств;

27,0 тысяч тонн пластмасс, полимерных материалов и изделий из них.

В частности, традиционным для 2023 года стал "стабильный" официальный курс доллара США на уровне 36,57 гривны за доллар, в то время как "бюджетный" на 13% выше - расчетные недопоступления налогов в отчетном периоде составили 5,28 миллиарда гривен,

– пишут в службе.

К слову, объемы товаров, выпущенных в свободное обращение с предоставлением льгот по уплате таможенных платежей, уменьшились на 76%, из-за сокращения объемов импорта природного газа с освобождением от уплаты НДС.

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