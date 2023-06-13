Сколько заработала таможня в мае
За май 2023 года таможня Украины перечислила суммарно 34,3 миллиарда гривен в Госбюджет. Также в течение месяца предоставлены льготы по уплате таможенных платежей на сумму 14,8 миллиарда гривен, что на 1,1 миллиарда гривен больше, чем в апреле.
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Льготы поделились следующим образом:
- по уплате акцизного налога составляют – 4,1 миллиарда гривен;
- по уплате пошлины и НДС на товары оборонного назначения – 6,8 миллиарда гривен;
- в рамках соглашений о свободной торговле – 2,4 миллиарда гривен.
В целом бюджет таможни за май сформировали следующие продукты:
- 671,5 тысяч тонн нефтепродуктов;
- 105,8 тысяч тонн удобрений;
- 81,1 тысячи тонн нефтяных газов;
- 72,8 тысячи тонн стального проката;
- 1,0 тысяч тонн транспортных средств;
- 27,0 тысяч тонн пластмасс, полимерных материалов и изделий из них.
В частности, традиционным для 2023 года стал "стабильный" официальный курс доллара США на уровне 36,57 гривны за доллар, в то время как "бюджетный" на 13% выше - расчетные недопоступления налогов в отчетном периоде составили 5,28 миллиарда гривен,
– пишут в службе.
К слову, объемы товаров, выпущенных в свободное обращение с предоставлением льгот по уплате таможенных платежей, уменьшились на 76%, из-за сокращения объемов импорта природного газа с освобождением от уплаты НДС.
Украинские хранилища могут спасти Европу
- Чиновники в Европе размышляют над тем, чтобы хранить в украинских хранилищах газ. Речь идет о Бильче-Волыцко-Угерском хранилище и других объектах, разбросанных по всей стране.
- Такая идея имеет право на жизнь, ведь в стране расположена самая большая на континенте сеть подземных пещер, которые могут содержать газ, когда спрос и цены зимой подскочат.
- Газохранилища расположены в относительной безопасности на глубине 2 километров под землей, составляют более 30 миллиардов кубометров.