Скільки заробила митниця у травні

За травень 2023 року митниця України перерахувала сумарно 34,3 мільярда гривень до Держбюджету. Також протягом місяця надано пільги зі сплати митних платежів на суму 14,8 мільярда гривень, що на 1,1 мільярда гривень більше, ніж у квітні.

Читайте також Резервні фонди тануть, а на ракети вистачає: чому Росію треба остаточно відрізати від технологій

Пільги поділилися наступним чином:

зі сплати акцизного податку становлять – 4,1 мільярда гривень;

зі сплати мита й ПДВ на товари оборонного призначення – 6,8 мільярда гривень;

в рамках угод про вільну торгівлю – 2,4 мільярда гривень.

Зверніть увагу! У травні 2023 року в структурі ввезених на митну територію України товарів частка оподаткованого імпорту зросла з 82% (у квітні 2023 року) до 94%. Обсяги імпорту товарів, на які був нарахований хоча б один податок, збільшилися на 11%.

Загалом бюджет митниці за травень сформували такі продукти:

671,5 тисячі тонн нафтопродуктів;

105,8 тисячі тонн добрив;

81,1 тисячі тонн газів нафтових;

72,8 тисячі тонн стального прокату;

1,0 тисячі тонн транспортних засобів;

27,0 тисячі тонн пластмас, полімерних матеріалів та виробів з них.

Зокрема, традиційним для 2023 року став "стабільний" офіційний курс долара США на рівні 36,57 гривні за долар, у той час як "бюджетний" на 13% вищий – розрахункові недонадходження податків у звітному періоді становили 5,28 мільярда гривень,

– пишуть у службі.

До слова обсяги товарів, що були випущені у вільний обіг з наданням пільг зі сплати митних платежів, зменшилися на 76%, через скорочення обсягів імпорту природного газу зі звільненням від сплати ПДВ.

Українські сховища можуть врятувати Європу