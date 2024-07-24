Как реагирует бизнес

Рынок колебался из-за изменения прогнозов относительно победы Трампа, что снизило уверенность в его шансах. Доходность 10-летних государственных облигаций выросла до 4,27% с предыдущего показателя 4,21%.

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Реакция фондовых рынков была менее заметной. Например, индекс региональных банков KBW уменьшился на 1,4% только в начале торгов.

Заметьте! Это связано с обещаниями Трампа улучшить экономическое положение регионов и ослабить регуляторные действия государства, что может принести выгоду региональным банкам.

Кроме этих изменений, были коррекции в бизнесах, связанных с внешней торговлей и американским потребительским рынком.

Интересно! Аналитики считают, что появление нового конкурента Трампу повлияло на экономику, но влияния незначительные. Если уверенность в победе Трампа изменится, может появиться новый экономический тренд.

Контекст

Президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке, поддержав Камалу Харрис как кандидата от Демократической партии. Хотя ее кандидатура еще не является официальной, вероятность этого очень высока.

Согласно новым опросам, Харрис отстает от Трампа на два процентных пункта (47% до 45%), что в пределах статистической погрешности.

Интересно! Ее отставание меньше, чем было у Байдена, который имел разрыв в шесть пунктов. Поэтому, возможно, включение Харрис в бюллетень может помочь демократам, но пока рано делать выводы.