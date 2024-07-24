Как реагирует бизнес
Рынок колебался из-за изменения прогнозов относительно победы Трампа, что снизило уверенность в его шансах. Доходность 10-летних государственных облигаций выросла до 4,27% с предыдущего показателя 4,21%.
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Реакция фондовых рынков была менее заметной. Например, индекс региональных банков KBW уменьшился на 1,4% только в начале торгов.
Кроме этих изменений, были коррекции в бизнесах, связанных с внешней торговлей и американским потребительским рынком.
Контекст
Президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке, поддержав Камалу Харрис как кандидата от Демократической партии. Хотя ее кандидатура еще не является официальной, вероятность этого очень высока.
Согласно новым опросам, Харрис отстает от Трампа на два процентных пункта (47% до 45%), что в пределах статистической погрешности.