Як реагує бізнес

Ринок коливався через зміну прогнозів щодо перемоги Трампа, що знизило впевненість у його шансах. Прибутковість 10-річних державних облігацій зросла до 4,27% з попереднього показника 4,21%.

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Реакція фондових ринків була менш помітною. Наприклад, індекс регіональних банків KBW зменшився на 1,4% лише на початку торгів.

Зауважте! Це пов'язано з обіцянками Трампа покращити економічне становище регіонів та послабити регуляторні дії держави, що може принести вигоду регіональним банкам.

Крім цих змін, були корекції у бізнесах, пов'язаних із зовнішньою торгівлею та американським споживчим ринком.

Цікаво! Аналітики вважають, що поява нового конкурента Трампу вплинула на економіку, але впливи незначні. Якщо впевненість у перемозі Трампа зміниться, може з'явитися новий економічний тренд.

Контекст

Президент США Джо Байден відмовився від участі у передвиборчих перегонах, підтримавши Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії. Хоча її кандидатура ще не є офіційною, ймовірність цього дуже висока.

Згідно з новими опитуваннями, Гарріс відстає від Трампа на два відсоткових пункти (47% до 45%), що є в межах статистичної похибки.

Цікаво! Її відставання менше, ніж було у Байдена, який мав розрив у шість пунктів. Тому, можливо, включення Гарріс до бюлетеня може допомогти демократам, але поки що рано робити висновки.