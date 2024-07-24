Як реагує бізнес
Ринок коливався через зміну прогнозів щодо перемоги Трампа, що знизило впевненість у його шансах. Прибутковість 10-річних державних облігацій зросла до 4,27% з попереднього показника 4,21%.
Читайте також Україна отримає 3,9 мільярда доларів від Світового банку: куди спрямують кошти
Реакція фондових ринків була менш помітною. Наприклад, індекс регіональних банків KBW зменшився на 1,4% лише на початку торгів.
Крім цих змін, були корекції у бізнесах, пов'язаних із зовнішньою торгівлею та американським споживчим ринком.
Контекст
Президент США Джо Байден відмовився від участі у передвиборчих перегонах, підтримавши Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії. Хоча її кандидатура ще не є офіційною, ймовірність цього дуже висока.
Згідно з новими опитуваннями, Гарріс відстає від Трампа на два відсоткових пункти (47% до 45%), що є в межах статистичної похибки.