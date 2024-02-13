Для чего проходить идентификацию

Идентификация необходима для того, чтобы пенсионер продолжил получать свои выплаты. Осуществить эту процедуру нужно вовремя, в противном случае, пенсия не будет предоставляться.

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При этом, те пенсионеры, которые живут на временно оккупированной территории и при этом имеют статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, могут пройти идентификацию по видео. Благодаря этому, они сохранят свою пенсию, поступающую через "Ощадбанк".

В случае непрохождения идентификации – пенсия будет накапливаться на расчетном счете пенсионера, до момента прохождения идентификации. После прохождения вся сумма пенсии будет перечисляться на счет пенсионера с месяца, в котором прекратилось финансирование выплаты. Это предусмотрено для того, чтобы избежать злоупотреблений и ситуаций, когда средствами может воспользоваться другой человек, получив доступ к карте и ПИН-коду,

– говорится в сообщении ПФУ.

Как пройти идентификацию

Идентификация в режиме онлайн происходит в определенное время. Подать заявку на проведение процедуры можно через электронный веб-портал ПФУ.

При этом, заметьте, что при регистрации онлайн необходимо указывать, какую именно идентификацию вы хотите пройти: