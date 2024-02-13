Для чого проходити ідентифікацію

Ідентифікація необхідна для того, аби пенсіонер продовжив отримувати свої виплати. Здійснити цю процедуру потрібно вчасно, в іншому випадку, пенсія не надаватиметься.

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При цьому, ті пенсіонери, які живуть на тимчасово окупованій території і при цьому мають статус ВПО до 24 лютого 2022 року, можуть пройти ідентифікацію по відео. Завдяки цьому, вони збережуть свою пенсію, що надходить через "Ощадбанк".

У випадку непроходження ідентифікації – пенсія накопичуватиметься на розрахунковому рахунку пенсіонера, до моменту проходження ідентифікації. Після проходження уся сума пенсії перераховуватиметься на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати. Це передбачено для того, щоб уникнути зловживань та ситуацій, коли коштами може скористатися інша людина, отримавши доступ до картки і ПІН-коду,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Як пройти ідентифікацію

Ідентифікація у режимі онлайн відбувається у визначений час. Подати заявку на проведення процедури можна через електронний вебпортал ПФУ.

При цьому, зауважте, що при реєстрації онлайн необхідно вказувати, яку саме ідентифікацію ви бажаєте пройти: