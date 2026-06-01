Сжиженный газ для Украины из Балтики

О том, какое соглашение заключила Украина, говорится в сообщении Юлии Свириденко.

Смотрите также Зарплаты военных, нацкешбек и бронирование по-новому: что изменится с 1 июня

Премьер-министр сообщила, что во время межправительственных консультаций в Вильнюсе, удалось достичь соглашения о поставках СПГ. Речь идет о длительном периоде договоренности.

В частности известно, что поставки будут происходить через терминал Клайпеды.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Сжиженный природный газ может поставляться как от американских, так и ближневосточных производителей. Украинский Нафтогаз уже принимал такие партии. Наши договоренности позволят усилить этот канал,

– отметила Свириденко.

В частности министр добавила, что это соглашение является важным шагом для устойчивости украинцев.

Напомним, что ранее министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, сколько газа Украина должна накопить до начала отопительного сезона 2026 – 2027 годов.

Чиновник отмечал, что на конец осени в подземных хранилищах должны быть 14,6 миллиарда кубических метров газа. Такой объем позволит стабильно пройти зиму, даже с низкими температурами воздуха и атаками врага.

Что известно о газовом кризисе в Европе?

Война в Иране имеет последствия в частности в энергосфере. Так, Европа оказалась на грани энергокризиса. Сейчас европейские хранилища газа заполнены на 35%. Хотя в этот сезон должно быть до 50% резерва.

Напряженная ситуация с запасами газа в Германии. Хотя страна уже договорилась с поставщиками о зимних контрактах, проблема может быть в другом. Возможна ситуация, когда поставщики гарантируют поставки, но в наличии газа не будет хватать на покрытие всего спроса.