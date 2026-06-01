Скраплений газ для України з Балтики

Про те, яку угоду уклала Україна, йдеться в повідомленні Юлії Свириденко.

Прем'єр-міністерка повідомила, що під час міжурядових консультацій у Вільнюсі, вдалося досягнути угоди про постачання СПГ. Йдеться про тривалий період домовленості.

Зокрема відомо, що постачання відбуватимуться через термінал Клайпеди.

Скраплений природний газ може постачатись як від американських, так і близькосхідних виробників. Український Нафтогаз вже приймав такі партії. Наші домовленості дозволять посилити цей канал,

– зазначила Свириденко.

Зокрема міністерка додала, що ця угода є важливим кроком для стійкості українців.

Посадовець зазначав, що на кінець осені у підземних сховищах мають бути 14,6 мільярда кубічних метрів газу. Такий обсяг дозволить стабільно пройти зиму, навіть з низькими температурами повітря та атаками ворога.

Що відомо про газову кризу в Європі?

Війна в Ірані має наслідки зокрема в енергосфері. Так, Європа опинилася на межі енергокризи. Нині європейські сховища газу заповнені на 35%. Хоча в цей сезон має бути до 50% резерву.

Напружена ситуація із запасами газу в Німеччині. Хоча країна вже домовилась із постачальниками про зимові контракти, проблема може бути в іншому. Можлива ситуація, коли постачальники гарантують поставки, але в наявності газу не вистачатиме на покриття всього попиту.