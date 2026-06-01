Реформа Держпраці – що відомо про перший етап

Про те, що змінює постанова, яку ухвалив уряд, повідомили в пресслужбі Мінекономіки.

Почався перший етап реформи Держслужби з питань праці. Нині уряд ухвалив постанову, яка оновлює положення, уточнює мандат та виводить з положень дублювання, застарілість чи невідповідність.

Загалом рішення має три основні напрямки:

впорядкування повноважень; оптимізація адміністративних процедур; посилення соціального важливих функцій.

Перша частина передбачає вилучення напрямків, які дублюються з компетенцією інших органів виконавчої влади. Або якщо вони не відповідають оновленій ролі служби. Це можуть бути питання, що пов'язані з

об'єктами підвищеної небезпеки;

функціонуванням ринку природного газу;

контролем у сфері реклами послуг із працевлаштування та реєстрацією технологічних транспортних засобів.

Друга частина передбачає перегляд функцій окремих експертиз або технічних процедур, які не можуть залишитись в оновленій моделі Держпраці. Наприклад:

експертизи у сфері поводження з вибуховими матеріалами;

експертизи безпеки гірничих робіт;

державні експертизи умов праці;

технічний огляд і діагностування устаткування підвищеної небезпеки;

експертизу проєктної документації, технологій і засобів виробництва.

У третій частині йдеться про те, що Держпраці отримує нові повноваження. Вони пов'язані з контролем:

за виконанням нормативів працевлаштування людей з інвалідністю;

оцінювання підприємств для отримання пільг чи державної підтримки.

Зокрема ця частина передбачає компенсацію витрат для роботодавців на створення доступних та безпечних умов праці.

Комплексна реформа Держпраці, яку ми починаємо цим кроком, має забезпечити прозорість, ефективність і людиноцентричність роботи цієї інспекції – як для роботодавців, так і для працівників. Цим першим кроком ми прибираємо дублювання та невластиві функції, але водночас посилюємо ті напрями, де держава має забезпечити якісний нагляд, експертизу і захист трудових прав,

– пояснила Дарія Марчук, заступниця міністра економіки.

Тож, реформа стосуватиметься оновлення повноважень Держпраці. Але також за програмою планують цифровізацію послуг служби. Як зазначили у повідомленні, це буде поступовий процес із переведення основних процедур в онлайн-версію.

Це дозволить спростити взаємодію між працівниками та роботодавцями, підвищить прозорість процесу. Зокрема ініціатива орієнтована на зручність для громадян, щоб доступ до сервісів у сфері праці та охорони здоров'я був легшим.

Мета реформи та очікувані результати в тому, щоб перетворити Держпраці на інституцію з чітким мандатом, ризико-орієнтованим підходом, якісною експертизою, цифровими сервісами та практикою роботи, яка відповідає стандартам роботи відповідних структур в ЄС.

Зокрема у повідомленні додали, що нова модель має зменшити регуляторну невизначеність для бізнесу, посилити захист трудових прав і підвищити довіру до держнагляду у сфері праці.

Що відомо про новий Трудовий кодекс?

7 травня в Мінекономіки представили новий Трудовий кодекс. Оновлене законодавство має бути осучасненим. Тут теж йдеться про цифровізацію трудових процесів. Зокрема передбачені нові форми зайнятості.

Також для працівників пропонують 4 додаткові дні відпустки щороку. Замість звичних 24 календарних днів – буде 28. Зокрема запроваджуються чіткі правила щодо дистанційної та гнучкої роботи. Також трудовий договір або кадрові документи тепер можна буде оформити в електронному форматі.