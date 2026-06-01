Реформа Гоструда – что известно о первом этапе
О том, что меняет постановление, которое приняло правительство, сообщили в пресс-службе Минэкономики.
Смотрите также Дефицит обостряется: Россия после бензина ограничивает экспорт еще одного топлива
Начался первый этап реформы Госслужбы по вопросам труда. Сейчас правительство приняло постановление, которое обновляет положения, уточняет мандат и выводит из положений дублирование, устарелость или несоответствие.
В целом решение имеет три основных направления:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- упорядочение полномочий;
- оптимизация административных процедур;
- усиление социальных важных функций.
Первая часть предусматривает изъятие направлений, которые дублируются с компетенцией других органов исполнительной власти. Или если они не соответствуют обновленной роли службы. Это могут быть вопросы, что связаны с
- объектами повышенной опасности;
- функционированием рынка природного газа;
- контролем в сфере рекламы услуг по трудоустройству и регистрацией технологических транспортных средств.
Вторая часть предусматривает пересмотр функций отдельных экспертиз или технических процедур, которые не могут остаться в обновленной модели Гоструда. Например:
- экспертизы в сфере обращения со взрывчатыми материалами;
- экспертизы безопасности горных работ;
- государственные экспертизы условий труда;
- технический осмотр и диагностирование оборудования повышенной опасности;
- экспертизу проектной документации, технологий и средств производства.
В третьей части говорится о том, что Гоструда получает новые полномочия. Они связаны с контролем:
- за выполнением нормативов трудоустройства людей с инвалидностью;
- оценки предприятий для получения льгот или государственной поддержки.
В частности эта часть предусматривает компенсацию расходов для работодателей на создание доступных и безопасных условий труда.
Комплексная реформа Гоструда, которую мы начинаем этим шагом, должна обеспечить прозрачность, эффективность и человекоцентричность работы этой инспекции – как для работодателей, так и для работников. Этим первым шагом мы убираем дублирование и несвойственные функции, но одновременно усиливаем те направления, где государство должно обеспечить качественный надзор, экспертизу и защиту трудовых прав,
– объяснила Дарья Марчук, заместитель министра экономики.
Поэтому, реформа будет касаться обновления полномочий Гоструда. Но также по программе планируют цифровизацию услуг службы. Как отметили в сообщении, это будет постепенный процесс по переводу основных процедур в онлайн-версию.
Это позволит упростить взаимодействие между работниками и работодателями, повысит прозрачность процесса. В частности инициатива ориентирована на удобство для граждан, чтобы доступ к сервисам в сфере труда и здравоохранения был легче.
Цель реформы и ожидаемые результаты в том, чтобы превратить Гоструда в институт с четким мандатом, риск-ориентированным подходом, качественной экспертизой, цифровыми сервисами и практикой работы, которая соответствует стандартам работы соответствующих структур в ЕС.
В частности, в сообщении добавили, что новая модель должна уменьшить регуляторную неопределенность для бизнеса, усилить защиту трудовых прав и повысить доверие к госнадзору в сфере труда.
Что известно о новом Трудовом кодексе?
7 мая в Минэкономики представили новый Трудовой кодекс. Обновленное законодательство должно быть осовремененным. Здесь тоже речь идет о цифровизации трудовых процессов. В частности предусмотрены новые формы занятости.
Также для работников предлагают 4 дополнительных дня отпуска ежегодно. Вместо привычных 24 календарных дней – будет 28. В частности вводятся четкие правила по дистанционной и гибкой работы. Также трудовой договор или кадровые документы теперь можно будет оформить в электронном формате.