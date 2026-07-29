Грузия увеличила закупки российской пшеницы

Грузия продолжает наращивать импорт российской пшеницы, сообщает BlackSeaNews . По данным Национальной службы статистики страны, в первом полугодии 2026 года на закупку зерна было израсходовано 41,8 миллиона долларов.

В то же время, за аналогичный период 2025 года этот показатель составил 32,3 миллиона долларов. Таким образом, в годовом исчислении стоимость импорта выросла почти на 29,8%.

Эксперты отмечают, что Россия остается главным поставщиком пшеницы в Грузию. На нее приходится более 95% всего импортируемого зерна, что делает страну полностью зависимой от российских поставок.

Как изменились закупки других зерновых

В то же время, импорт других культур демонстрирует противоположную тенденцию. В частности, закупки российской кукурузы за первое полугодие сократились почти вдвое.

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Если в прошлом году Грузия импортировала кукурузы из России на 9,1 миллиона долларов, то в текущем году объем закупок снизился до 4,6 миллиона долларов.

По оценкам, ежегодная потребность Грузии в пшенице составляет 700-800 тысяч тонн. В то же время структура импорта свидетельствует, что страна по-прежнему возлагается преимущественно на одного поставщика, несмотря на потенциальные риски для продовольственной безопасности.

В то же время , Россия рискует зафиксировать самые низкие объемы экспорта пшеницы за июль с 2017 года. Причиной стали ограничения судоходства через Керченский пролив, которые существенно усложнили работу ключевых портов Азовского моря.