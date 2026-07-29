Грузія збільшила закупівлі російської пшениці

Грузія продовжує нарощувати імпорт російської пшениці, повідомляє BlackSeaNews. За даними Національної служби статистики країни, у першому півріччі 2026 року на закупівлю зерна було витрачено 41,8 мільйона доларів.

Водночас за аналогічний період 2025 року цей показник становив 32,3 мільйона доларів. Таким чином, у річному вимірі вартість імпорту зросла майже на 29,8%.

Експерти зазначають, що Росія залишається головним постачальником пшениці до Грузії. На неї припадає понад 95% усього імпортованого зерна, що фактично робить країну повністю залежною від російських поставок.

Як змінилися закупівлі інших зернових

Водночас імпорт інших культур демонструє протилежну тенденцію. Зокрема, закупівлі російської кукурудзи за перше півріччя скоротилися майже удвічі.

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Якщо торік Грузія імпортувала кукурудзи з Росії на 9,1 мільйона доларів, то цього року обсяг закупівель знизився до 4,6 мільйона доларів.

За оцінками, щорічна потреба Грузії у пшениці становить 700–800 тисяч тонн. Водночас структура імпорту свідчить, що країна й надалі покладається переважно на одного постачальника, попри потенційні ризики для продовольчої безпеки.

Водночас Росія ризикує зафіксувати найнижчі обсяги експорту пшениці за липень із 2017 року. Причиною стали обмеження судноплавства через Керченську протоку, які суттєво ускладнили роботу ключових портів Азовського моря.