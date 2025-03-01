Как изменятся пенсии украинцев в результате индексации

Пенсии украинцев будут расти по-разному. Нужно заметить, что под индексацию будет подпадать именно "чистая" пенсия, то есть без учета доплат и надбавок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

Читайте также Половину доходов придется отдать: Шмыгаль раскрыл детали будущей сделки с США

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины С 1 марта проводим индексацию пенсий. Для более 10 миллионов граждан пенсии повысятся на 11,5%.

Как отметил Шмыгаль, минимальный рост пенсии в результате индексации составит – 100 гривен. Максимальное увеличение достигнет – 1 500 гривен.

В свою очередь министр Оксана Жолнович отметила, что пенсии в среднем вырастут на более чем 500 гривен, сообщает Минсоцполитики.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины В этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 гривен.

Обратите внимание! По словам Жолнович, средняя пенсия в Украине вырастет до 6 345 гривен. Сейчас она составляет – 5 789 гривен.