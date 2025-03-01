Як зміняться пенсії українців внаслідок індексації

Пенсії українців зростатимуть по-різному. Потрібно зауважити, що під індексацію підпадатиме саме "чиста" пенсія, тобто без урахування доплат і надбавок, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України З 1 березня проводимо індексацію пенсій. Для понад 10 мільйонів громадян пенсії підвищаться на 11,5%.

Як зазначив Шмигаль, мінімальне зростання пенсії внаслідок індексації складатиме – 100 гривень. Максимальне збільшення сягне – 1 500 гривень.

Своєю чергою міністерка Оксана Жолнович зауважила, що пенсії в середньому зростуть на більш як 500 гривень, повідомляє Мінсоцполітики.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грривень.

Зверніть увагу! За словами Жолнович, середня пенсія в Україні зросте до 6 345 гривень. Зараз вона складає – 5 789 гривень.