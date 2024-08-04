Надбавки к пенсии лиц с инвалидностью вследствие войны

Такие выплаты регулируются Законом "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

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Обычно такие ветераны получают выплаты в размере:

для I группы – в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

для II группы – 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

для III группы – 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Лица с инвалидностью вследствие войны II и III группы, которые относятся к участникам боевых действий в период Второй мировой войны и которым исполнилось 85 лет и более, получают льготы, предусмотренные настоящей статьей для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы.

Если лицо имеет право на помощь по нескольким законам, оно имеет возможность получить денежную поддержку по одной выбранной программе. Это положение имеет целью упростить бенефициарам процесс выбора между различными вариантами финансовой помощи.