Надбавки до пенсії осіб з інвалідністю внаслідок війни

Такі виплати регулюються Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Зазвичай такі ветерани отримують виплати у розмірі:

для I групи – у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для II групи – 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для III групи – 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Особи з інвалідністю внаслідок війни II і III групи, які належать до учасників бойових дій у період Другої світової війни та яким виповнилося 85 років і більше, отримують пільги, передбачені цією статтею для осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи.

Якщо особа має право на допомогу за кількома законами, вона має можливість отримати грошову підтримку за однією обраною програмою. Це положення має на меті спростити бенефіціарам процес вибору між різними варіантами фінансової допомоги.