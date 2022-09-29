Заработает программа "Доступная ипотека" для категорий украинцев с 1 октября. Кроме того, с 2023 года воспользоваться условиями смогут все граждане, но по ставке 7% годовых.

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Кто может получить: четыре категории граждан

Первыми воспользуются условиями "Доступной ипотеки" под 3%:

военнослужащие Вооруженных Сил по контракту, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Гострансслужбы, военные прокуроры Офиса Генерального прокурора, лица рядового и начальствующего состава ГСЧС, сотрудники лица начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро, полицейские и члены их семей.

медицинские работники (специалисты и профессионалы) учреждений здравоохранения, педагогические, научные работники учебных заведений государственной или коммунальной формы собственности.

ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, определенные статьей 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также семьи погибших (Умерших) Защитников и Защитниц Украины.

внутренне перемещенные особы.

Важно, что заявку на участие в программе можно будет оформить исключительно через приложение "Действие".

К слову, начальница управления по работе с партнерами "Глобус Банка" Екатерина Лычана в комментарии 24 каналу рассказала, что программа, скорее всего, будет еще дорабатываться.

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Изменится ли цена на жилье в Украине

Недавно в Украине подписали закон о гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем.

Как рассказала 24 каналу Мартына Богуславец, исполнительный директор Института законодательных идей, закон может стимулировать удорожание жилья в новостройках.

Но цена вырастет только на квартиры, которые только сейчас начнут строить. Поэтому на сегодняшний день не стоит ожидать поднятия по этой причине.

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