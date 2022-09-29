Запрацює програма "Доступна іпотека" для певних категорій українців з 1 жовтня. Крім цього, з 2023 року скористатися умовами зможуть усі громадяни, але за ставкою 7% річних.
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Хто може отримати: чотири категорії громадян
Першими скористаються умовами "Доступної іпотеки" під 3%:
- військовослужбовці Збройних Сил за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держтрансслужби, військові прокурори Офісу Генерального прокурора, особи рядового і начальницького складу ДСНС, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, поліцейські та члени їх сімей.
- медичні працівники (фахівці та професіонали) закладів охорони здоров’я, педагогічні, наукові працівники закладів освіти державної або комунальної форми власності.
- ветерани війни та члени їх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені статтею 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.
- внутрішньо переміщені особи.
До слова, начальниця управління по роботі з партнерами "Глобус Банка" Катерина Личана у коментарі 24 каналу, розповіла, що програма, швидше за все, буде ще доопрацьовуватись.
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