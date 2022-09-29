Запрацює програма "Доступна іпотека" для певних категорій українців з 1 жовтня. Крім цього, з 2023 року скористатися умовами зможуть усі громадяни, але за ставкою 7% річних.

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Хто може отримати: чотири категорії громадян

Першими скористаються умовами "Доступної іпотеки" під 3%:

військовослужбовці Збройних Сил за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держтрансслужби, військові прокурори Офісу Генерального прокурора, особи рядового і начальницького складу ДСНС, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, поліцейські та члени їх сімей.

медичні працівники (фахівці та професіонали) закладів охорони здоров’я, педагогічні, наукові працівники закладів освіти державної або комунальної форми власності.

ветерани війни та члени їх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, визначені статтею 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

внутрішньо переміщені особи.

Важливо, що заявку на участь в програмі можна буде оформити виключно через додаток "Дія".

До слова, начальниця управління по роботі з партнерами "Глобус Банка" Катерина Личана у коментарі 24 каналу, розповіла, що програма, швидше за все, буде ще доопрацьовуватись.

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Чи зміниться ціна на житло в Україні

Нещодавно в Україні підписали закон про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому.

Як розповіла 24 каналу Мартина Богуславець, виконавча директорка Інституту законодавчих ідей, закон може стимулювати здорожчання житла в новобудовах.

Але ціна зросте тільки на квартири, які лише зараз почнуть будувати. Тож на сьогодні не варто очікувати підняття з цієї причини.

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