Кто сможет уйти на пенсию в 2025 году

В 2025 году правила для выхода на пенсию не изменятся. Однако, для некоторого возраста возрастет количество необходимого стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Так, чтобы уйти на пенсию у 60 нужно будет иметь уже не менее 32 лет страхового стажа. Для выхода в 63 года – 22 года стажа, а в 65 лет – минимум 15 лет стажа. Впрочем, до 2028 года требования по минимальному страховому стажу для выхода на пенсию будут постепенно увеличиваться.

Поэтому, минимальный стаж для пенсии в 60 лет в последующие годы составит:

в 2026 году – не менее 33 лет стажа;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

Для выхода на пенсию в 63 года требования также будут меняться: