Хто зможе піти на пенсію у 2025

У 2025 році правила для виходу на пенсію не зміняться. Однак, для деякого віку зросте кількість необхідного стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Так, аби піти на пенсію у 60 потрібно буде мати уже щонайменше 32 роки страхового стажу. Для виходу у 63 роки – 22 роки стажу, а у 65 років – мінімум 15 років стажу. Втім, до 2028 року вимоги щодо мінімального страхового стажу для виходу на пенсію будуть поступово збільшуватись.

Відтак, мінімальний стаж для пенсії у 60 років у наступних роках становитиме:

у 2026 році — щонайменше 33 роки стажу;

у 2027 році — 34 роки;

у 2028 році — 35 років.

Для виходу на пенсію у 63 роки вимоги також змінюватимуться: