Что будет с валютой в сентябре
Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу каким будет украинский финансовый рынок осенью. По его мнению, рынок вернется к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. Иными словами: официальный курс максимально сблизится с рыночным.
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Если говорить о том, каким может быть "стартовый" либерализованный (единый) курс валют, то можно предположить, что он в своем начале может совпадать с наличным курсом (обменных пунктов). По нашим оценкам, коридор колебаний будет на уровне 37-40 гривен за доллар и 39-43 гривны за евро.
Экономическая ситуация в Украине сейчас:
- макропрогноз улучшен почти на 1% – к концу года ВВП страны вырастет до 2,9%;
- темпы инфляции существенно снижены, к концу года она, вероятно, достигнет 10,8%;
- до конца года учетная ставка может снизиться еще на 4 процентных пункта – до 18%.
Главные факторы, влияющие на ситуацию на рынке:
- развитие экономики страны;
- экспорт продукции и получение валютного дохода;
- системность и своевременность международной финансовой помощи, часть средств из которой покрывают военные расходы госбюджета;
- ситуация на фронте: постепенное освобождение страны от оккупанта и приближающаяся победа в войне;
- экономические последствия возможных террористических атак врага.
В дальнейшем мы не исключаем ситуации, когда текущий курс может расти или наоборот снижаться в пределах 5%,
– замечает банкир
Лесовой отмечает, что рынок будет пытаться "подстроиться" под новые реалии. В настоящее время текущие колебания могут вырасти до 0,2 – 0,5 гривен, а спред расширится до 0,5 – 0,7 гривны.
В сентябре следует ожидать определенную адаптацию валютного рынка к новым ожидаемым либерализированным условиям, но она вряд ли будет шоковой или хаотичной. Регулятор очень взвешенно относится к реализации каких-либо принятых решений, поэтому рынку не будет угрожать состояние турбулентности.