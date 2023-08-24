Что будет с валютой в сентябре

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу каким будет украинский финансовый рынок осенью. По его мнению, рынок вернется к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. Иными словами: официальный курс максимально сблизится с рыночным.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Если говорить о том, каким может быть "стартовый" либерализованный (единый) курс валют, то можно предположить, что он в своем начале может совпадать с наличным курсом (обменных пунктов). По нашим оценкам, коридор колебаний будет на уровне 37-40 гривен за доллар и 39-43 гривны за евро.

Экономическая ситуация в Украине сейчас:

макропрогноз улучшен почти на 1% – к концу года ВВП страны вырастет до 2,9%;

темпы инфляции существенно снижены, к концу года она, вероятно, достигнет 10,8%;

до конца года учетная ставка может снизиться еще на 4 процентных пункта – до 18%.

Важным для либерализации рынка также являются накопившиеся международные резервы в размере почти 42 миллиарда долларов, которые позволяют в случае необходимости сдержать какие-либо негативные процессы на валютном рынке. Либерализация валютного рынка является одной из составляющих долгосрочного сотрудничества Украины с МВФ, согласно которой до 2027 года Украина может получить около 17 миллиардов долларов.

– подчеркивает Лесовой.

Главные факторы, влияющие на ситуацию на рынке:

развитие экономики страны;

экспорт продукции и получение валютного дохода;

системность и своевременность международной финансовой помощи, часть средств из которой покрывают военные расходы госбюджета;

ситуация на фронте: постепенное освобождение страны от оккупанта и приближающаяся победа в войне;

экономические последствия возможных террористических атак врага.

В дальнейшем мы не исключаем ситуации, когда текущий курс может расти или наоборот снижаться в пределах 5%,

– замечает банкир

Лесовой отмечает, что рынок будет пытаться "подстроиться" под новые реалии. В настоящее время текущие колебания могут вырасти до 0,2 – 0,5 гривен, а спред расширится до 0,5 – 0,7 гривны.

В сентябре следует ожидать определенную адаптацию валютного рынка к новым ожидаемым либерализированным условиям, но она вряд ли будет шоковой или хаотичной. Регулятор очень взвешенно относится к реализации каких-либо принятых решений, поэтому рынку не будет угрожать состояние турбулентности.

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