Що буде з валютою у вересні

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу яким буде український фінансовий ринок восени. На його думку, ринок повернеться до інфляційного таргетування та плаваючого курсу валют. Іншими словами: офіційний курс максимально зблизиться з ринковим.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Якщо ж говорити про те, яким може бути "стартовий" лібералізований (єдиний) курс валют, то можна припустити, що він на своєму початку може збігатися з готівковим курсом (обмінних пунктів). За нашими оцінками, коридор коливань буде на рівні 37 – 40 гривень за долар та 39 – 43 гривні за євро.

Економічна ситуація в Україні зараз:

макропрогноз покращено майже на 1% – до кінця року ВВП країни зросте до 2,9%;

темпи інфляції суттєво знижені, до кінця року вона, вірогідно, сягне до 10,8%;

до кінця року облікова ставка може знизитися ще на 4 відсоткові пункти – до 18%.

Важливим для лібералізації ринку також є накопичені міжнародні резерви в розмірі майже 42 мільярди доларів, які дають змогу в разі потреби стримати будь-які негативні процеси на валютному ринку. Лібералізація валютного ринку є однією зі складових довгострокової співпраці України з МВФ, згідно з якою до 2027 року Україна може отримати близько 17 мільярдів доларів.

– наголошує Лєсовий

Найголовніші чинники, які впливають на ситуацію на ринку:

розвиток економіки країни;

експорт продукції та отримання валютного доходу;

системність і своєчасніть міжнародної фінансової допомоги, частина коштів з якої покривають воєнні видатки держбюджету;

ситуація на фронті: поступове звільнення країни від окупанта та наближення перемоги у війні;

економічні наслідки від можливих терористичних атак ворога.

Надалі ми не виключаємо ситуації, коли поточний курс може зростати або ж навпаки знижуватися в межах 5%.

– зауважує банкір

Лєсовий наголошує, що ринок намагатиметься "підлаштуватися" під нові реалії. В цей час поточні коливання можуть зрости до 0,2 – 0,5 гривень, а спред розшириться до 0,5 – 0,7 гривні.

У вересні варто очікувати певну адаптацію валютного ринку до нових очікуваних лібералізованих умов, але вона навряд чи буде шоковою, чи хаотичною. Регулятор дуже зважено ставиться до реалізації будь-яких ухвалених рішень, тому ринку не загрожуватиме стан турбулентності.

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