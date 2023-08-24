Що буде з валютою у вересні
Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу яким буде український фінансовий ринок восени. На його думку, ринок повернеться до інфляційного таргетування та плаваючого курсу валют. Іншими словами: офіційний курс максимально зблизиться з ринковим.
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Якщо ж говорити про те, яким може бути "стартовий" лібералізований (єдиний) курс валют, то можна припустити, що він на своєму початку може збігатися з готівковим курсом (обмінних пунктів). За нашими оцінками, коридор коливань буде на рівні 37 – 40 гривень за долар та 39 – 43 гривні за євро.
Економічна ситуація в Україні зараз:
- макропрогноз покращено майже на 1% – до кінця року ВВП країни зросте до 2,9%;
- темпи інфляції суттєво знижені, до кінця року вона, вірогідно, сягне до 10,8%;
- до кінця року облікова ставка може знизитися ще на 4 відсоткові пункти – до 18%.
Найголовніші чинники, які впливають на ситуацію на ринку:
- розвиток економіки країни;
- експорт продукції та отримання валютного доходу;
- системність і своєчасніть міжнародної фінансової допомоги, частина коштів з якої покривають воєнні видатки держбюджету;
- ситуація на фронті: поступове звільнення країни від окупанта та наближення перемоги у війні;
- економічні наслідки від можливих терористичних атак ворога.
Надалі ми не виключаємо ситуації, коли поточний курс може зростати або ж навпаки знижуватися в межах 5%.
– зауважує банкір
Лєсовий наголошує, що ринок намагатиметься "підлаштуватися" під нові реалії. В цей час поточні коливання можуть зрости до 0,2 – 0,5 гривень, а спред розшириться до 0,5 – 0,7 гривні.
У вересні варто очікувати певну адаптацію валютного ринку до нових очікуваних лібералізованих умов, але вона навряд чи буде шоковою, чи хаотичною. Регулятор дуже зважено ставиться до реалізації будь-яких ухвалених рішень, тому ринку не загрожуватиме стан турбулентності.