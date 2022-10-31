Ситуация с тарифами

Поскольку правительство зафиксировало тарифы на отопление, газ и горячую воду во время военного положения в Украине и в течение шести месяцев после окончания войны, то они не изменятся в ноябре. Однако изменениям подвергнется тариф на электроэнергию для бизнеса.

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Тариф для бизнеса возрастет

С 1 ноября может возрасти тариф на электроэнергию для бизнеса. Эксперт по ЖКУ Олег Попенко рассказал, что он может составить аж 7 – 7,5 гривен. Он добавил, что по повышению тарифа ведутся не только активные разговоры, но и есть соответствующий проект, предусматривающий существенный рост тарифа для бизнеса.

Для населения ничего не изменится

Тариф электроэнергии по-прежнему будет зависеть от количества потребленных киловатт: до 250 киловатт-час – 1,44 гривны, свыше – 1,64 гривны.

по-прежнему будет зависеть от количества потребленных киловатт: до 250 киловатт-час – 1,44 гривны, свыше – 1,64 гривны. Тарифы на газ не изменятся для всех потребителей, которые не отказывались от годового тарифа в пользу месячного. В основном годовой тариф в Украине составляет 7,99 гривны за кубометр газа. Более подробно с тарифами у разных поставщиков можно ознакомиться далее в инфографике.

Что с отоплением

В некоторых городах уже начался отопительный сезон. Например, в Киеве, где дали тепло уже около 30% домов, Сумах, Виннице и т.д. Также ряд городов планирует начать отопительный сезон с 1 ноября.

Мэр Николаева сообщил, что с 1 ноября для жителей города может начаться отопительный сезон.

В ноябре планируют дать отопление во Львовской области, о чем сообщило несколько городских голов. Речь идет о Червонограде и Жидачеве.

В Кировоградской области аналогичная ситуация. Мэр Светловодска рассказал, что на предприятии "Светловодскбыт" начали наполнение сетей.

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Сколько будут платить украинцы за отопление

В этом году НАК "Нафтогаз" продает газ по значительно более высокой цене, чем в прошлом году: 7,96 против 6,33 гривны за кубометр газа. Поэтому для бытовых потребителей коммунальная платежка тоже увеличится.

Если зимой жители будут отапливать дом 200 кубами газа, то:

в декабре 2022 года платежка за газ составит 1592 гривны;

в то время как в декабре 2021 года она была всего 1 266 гривен.

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НДС для девелоперов

С 1 ноября вступают в силу закон №2600, предусматривающий введение для девелоперов налога на добавленную стоимость по кассовому методу, а для людей-продавцов на первичном рынке налог на доходы физлиц в размере 18% от разницы между ценой покупки ценой продажи при первой продаже квартиры.

Таким образом, закон должен исключить любые манипуляции с возмещением и оптимизацией НДС и стимулировать рост строительства. Однако эксперт по рынку недвижимости, в комментарии Недвижимости 24, отметил, что стартовые цены могут подскочить в среднем на 10 – 15%. Больше об этом читайте здесь.

Загранпаспорт подорожает

В ноябре изменится и стоимость административных услуг в сфере миграции, что предусмотрено постановлением Кабмина №1180. Поэтому уже с 1 числа следующего месяца стоимость срочного оформления паспорта, загранпаспорта и проездного документа беженца вырастет.

Оформление или обмен паспорта гражданина Украины за 10 рабочих дней сейчас стоит 252 гривны, с 1 ноября – 496 гривен.

сейчас стоит 252 гривны, с 1 ноября – 496 гривен. Оформление загранпаспорта гражданина Украины за три или семь дней сейчас – 704 гривны, с 1 ноября – 992 гривны.

Обратите внимание! Стоимость оформления внутреннего и заграничного паспорта за стандартный срок не претерпевает изменений.

Сколько будет стоить загранпаспорт

Стоимость загранпаспорта, как внутреннего, состоит из стоимости услуг и бланка. Бланк внутреннего паспорта стоит 246 гривен, а заграничного – 381 гривну.

Полная стоимость загранпаспорта за стандартный срок останется 733 гривны (352+381).

останется 733 гривны (352+381). Срочного с 1 ноября будет составлять 1373 гривны (992+381), сейчас она на уровне 1085 гривен (704+381).

Также через шесть месяцев после окончания военного положения подорожает стоимость несрочного оформления паспорта. Оформить внутренний документ за 20 дней будет стоить 248 гривен против 126 гривен сейчас, заграничный – 469 гривен против действующего тарифа в 352 гривны.

Пенсии и зарплаты

В ноябре размер пенсий и зарплат не претерпит изменений и останется на действующем уровне. Напомним, что минимальная зарплата в октябре выросла до 6700 гривен. Что касается пенсии, то они сейчас на уровне 2 680 гривен, но при условии полного страхового стажа: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет – для женщин.

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Военное положение и целевая мобилизация

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 21 ноября. Власти сообщили, что по окончании войны может быть объявлена целевая мобилизация. Во время такой мобилизации население не будет участвовать в боевых действиях, вместо этого его будут привлекать к работе на определенных территориях после проведения разминирований и аварийно-спасательных работ.

Важно! На время целевой мобилизации рабочее место, должность и средняя зарплата сохраняются.

Все что известно о целевой мобилизации

Владимир Зеленский упразднил осенний призыв и отсрочил демобилизацию.

Ранее в ОП заявили, что пока объявлять дополнительную мобилизацию не планируют. Однако все зависит от ситуации на поле боя.

Спикер Государственной пограничной службы отметил, что украинские студенты не подлежат мобилизации. Однако мужчины не могут выезжать за пределы государства.

Дорожные знаки и разметка

С 1 ноября меняются правила дорожного движения. В частности, изменятся требования по краевой дорожной разметке, а вот что касается ответственности за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, то она остается той, что и была. Также изменения будут связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения.

Новые дорожные знаки:

жилая зона,

пешеходная дорожка,

начало населенного пункта и его окончание,

направления поворота,

места разрешенной остановки и стоянки,

запрет движения транспортных средств,

автозаправочные/электрозарядные станции,

место для зарядки электромобилей,

платная дорога и ее конец,

островок безопасности,

диагональный пешеходный переход и другие.

Новая дорожная разметка:

вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения,

выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке,

перед выходами из территории школ,

для обозначения места концентрации ДТП,

для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.п.

Важно! К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная.

Изменения в правилах дорожного движения / Инфографика Патрульной полиции

Изменения в правилах дорожного движения / Инфографика Патрульной полиции

Изменения в велоинфраструктуре / Инфографика Патрульной полиции

Напомним, что с 28 ноября начинается рождественский пост, который продлится до 6 января.